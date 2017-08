El Congreso de Costa Rica declara "non gratos" a constituyentes venezolanos

San José.- El Congreso de Costa Rica declaró hoy "non grata" la visita de cuatro miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela que participarían este viernes en un evento en uno de los salones de la sede legislativa.



"La Asamblea Legislativa de Costa Rica acuerda declarar 'non grata' la visita de los representantes del régimen dictatorial de Nicolás Maduro", indica una moción aprobada en una votación de 37 votos a favor y 5 en contra, con la presencia de 42 de los 57 diputados que conforman el Legislativo.



La moción fue presentada por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN, socialdemócrata) Karla Prendas, quien afirmó en el plenario que era necesaria una manifestación política luego de que el evento con los constituyentes fuera cancelado por la Dirección Administrativa del Congreso por razones de seguridad.



"Rechazar el uso de las instalaciones de la Asamblea Legislativa para dicho fin, así como impedir que se realice esa actividad", agrega la moción.



La visita de los venezolanos fue repudiada por la mayoría de partidos, cuyos diputados emitieron en la sesión de este jueves calificativos hacia los constituyentes como "golpistas", "ladrones", "invasores", "malandrines" y "criminales de la democracia".



Los cuatro miembros de la ANC, cuyas identidades no han sido divulgadas, tenían previsto participar mañana en el "Encuentro Mesoamericano y Caribeño por la Paz y Dignidad de Venezuela Bolivariana", un evento en defensa del Gobierno de Nicolás Maduro que se llevaría a cabo en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa.



Este evento, auspiciado por los diputados del izquierdista Frente Amplio José Ramírez y Ligia Fallas, salió a la luz pública hoy cuando el diario local La Nación publicó una noticia al respecto, lo que tomó por sorpresa a la mayoría de partidos, que desconocían la actividad y los participantes.



Antes de que se presentará la moción, la Dirección Administrativa del Congreso canceló el permiso para la actividad aduciendo riesgos de seguridad y falta de presupuesto para cubrir el pago de horas extras al personal necesarias para el desarrollo del evento.



Más temprano, el canciller costarricense, Manuel González, anunció que rechazó una solicitud de la embajada de Venezuela para que le otorgara cortesías diplomáticas a los constituyentes.



El ministro reiteró que Costa Rica no reconoce a la ANC venezolana, a sus miembros ni sus actos.



La plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC) instaurada por el oficialismo en Venezuela y que se atribuyó los poderes de la Asamblea Nacional (Parlamento), comenzará la próxima semana a redactar una nueva Carta Magna.