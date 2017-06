Embajadora venezolana ante Unión Europea destacó el "diálogo constructivo"

Redacción

Puerto La Cruz.- La embajadora de Venezuela ante la Unión Europea (UE), Claudia Salerno, destacó este miércoles en Bruselas el buen entendimiento y el "diálogo constructivo" de gran parte de las instituciones comunitarias en relación a la situación del país

"Con la UE hay cada vez un entendimiento mejor de la situación y un compromiso de una participación constructiva. Creo que estamos en uno de los mejores puntos de la relación en muchos años", declaró la embajadora en una conferencia de prensa sobre la situación actual en Venezuela.

Salerno, que quiso especificar que la última resolución del Parlamento Europeo (PE) fue "sobre" y no "contra" Venezuela, destacó que las sanciones "no figuran" dentro de la misma, y celebró que el Consejo de la UE recomendara "mantener el diálogo" y "no utilizar la violencia" entre las partes.

La diplomática venezolana también alabó la "llamada a la concordia" de la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y su oferta de apoyo para un "diálogo constructivo" entre Gobierno y oposición.