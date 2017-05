Human Rights Watch pidió permiso a Maduro para ver a Leopoldo López

EFE

Washington.- La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) pidió hoy permiso al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para visitar al opositor Leopoldo López con el fin de "disipar cualquier duda sobre la salud" del prisionero, a quien su familia dice no haber visto en un mes.



En una carta dirigida a Maduro, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, solicitó visitar al político condenado a casi 14 años de prisión, igual que también hizo este jueves el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.



"Me dirijo a usted en representación de Human Rights Watch con el propósito de solicitar autorización para visitar a Leopoldo López en la prisión militar de Ramo Verde", escribió Vivanco en la carta, publicada en su cuenta de Twitter y en la página web de HRW.



Vivanco afirmó que en los últimos días ha habido "rumores de que López habría sido trasladado a un hospital militar con complicaciones de salud".



El miércoles, el diputado chavista Diosdado Cabello, en su programa de televisión en el canal de Estado, difundió un video "en el que López le dice a su familia que se encuentra bien y desconoce el motivo por el cual estaba filmando el video", recordó Vivanco.



"Sin embargo, ni su familia ni su abogado han podido visitarlo desde entonces. De hecho, no han podido verlo desde comienzos de abril", destacó el activista.



"Estos últimos acontecimientos resultan extremadamente preocupantes a la luz de la arbitraria persecución penal y condena de López; de las condiciones de su detención, que han incluido largos períodos sin contacto con su familia ni abogados", sostuvo Vivanco.



El representante de HRW se mostró, además, alarmado por "la inexistencia de recursos judiciales adecuados dada la falta de independencia de los tribunales" en Venezuela.



"Para disipar cualquier duda sobre la salud de López, le solicito respetuosamente autorización para que una delegación de Human Rights Watch visite a López en prisión", concluyó Vivanco.



Los abogados encargados de la defensa de López también pidieron este jueves a las autoridades venezolanas que les permitan visitarlo para "tener la certificación inequívoca de que se encuentra en este recinto carcelario" y conocer las condiciones de su reclusión.



Por su parte, el padre de López pidió hoy desde Madrid que un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) acuda a la prisión de Ramo Verde para comprobar el estado de su hijo, así como la situación de retención en la que se encuentra.