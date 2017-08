Los países de UE no reconocen Asamblea Constituyente

EFE

Bruselas, Bélgica.- Los países de la Unión Europea (UE) dijeron hoy que no reconocen la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por dudas sobre su legitimidad y advirtieron de que "intensificarán" su respuesta si se siguen socavando los principios democráticos en ese país.



La UE y sus Estados miembros "no pueden reconocer la Asamblea Constituyente por su preocupación en cuanto a su efectiva representatividad y legitimidad", señaló la alta representante de la Unión para la Política Exterior, Federica Mogherini, en un comunicado en nombre de los Veintiocho.



En esa nota, los países de la Unión Europea piden a Maduro que tome "medidas urgentes para rectificar el curso de los acontecimientos" y señalan que "están dispuestos a intensificar su respuesta en caso de que los principios democráticos se sigan minando y la Constitución venezolana no sea respetada".



En particular, llamaron a "suspender" la instalación de la Constituyente -cuya misión será modificar la Carta Magna- prevista para este jueves en el Palacio Federal Legislativo, donde ahora opera el Parlamento de mayoría opositora.



"Las atribuciones de todas las instituciones previstas por la Constitución deben ser reconocidas explícitamente", agregaron los países europeos.



Los países de la UE lamentaron "profundamente" la decisión de las autoridades venezolanas de "seguir adelante con las elecciones" de la Constituyente el pasado 30 de julio, que en su opinión han "empeorado la crisis" en Venezuela.



"Las circunstancias en la que se celebraron generan dudas sobre la capacidad de la Asamblea Constituyente de representar de manera efectiva a todos los componentes de la población venezolana", subrayaron.



Además de señalar que las atribuciones de la Constituyente "no están claras", consideraron que su elección "ha dado una excusa a todos los que se oponen a negociaciones serias para impulsar aún más el conflicto y usar el poder sin control".



Por otra parte, los países de la UE insistieron en pedir "la liberación de todos los oponentes políticos encarcelados" y mostraron preocupación por la situación de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, que volvieron a ser encarcelados esta semana.



"Pedimos solemnemente a todos los que tienen en Venezuela mandato democrático para gobernar que legislen y administren la ley" de cara a "negociar una salida" que "respete los derechos constitucionales" y las instituciones como la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y el fiscal general.



Los Veintiocho volvieron a animar a otros países de la región y actores internacionales a "acompañar y facilitar" esas negociaciones e hicieron hincapié en la necesidad de un calendario electoral, abrir un canal humanitario, liberar a los opositores detenidos y respetar la Asamblea Nacional.



Igualmente, pidieron a todas las partes abstenerse de usar la violencia y garantizaron que la UE está dispuesta a dar asistencia para "aliviar la situación" de los venezolanos.