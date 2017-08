Polémica en Costa Rica por anuncio de visita de constituyentes venezolanos

EFE

San José, Costa Rica.- Una polémica se ha abierto hoy en Costa Rica por una visita de constituyentes venezolanos prevista para mañana, a lo que el Gobierno ha respondido que no reconoce sus cargos y que no les otorgará cortesías diplomáticas.



Se trata de cuatro miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuyas identidades no han sido divulgadas y que visitarán Costa Rica invitados por dos diputados del partido de izquierda Frente Amplio, y otras organizaciones izquierdistas del país.



Según informó hoy el diario local La Nación, los venezolanos participarán mañana en el "Encuentro Mesoamericano y Caribeño por la Paz y Dignidad de Venezuela Bolivariana", un evento en defensa del Gobierno de Nicolás Maduro que se llevará a cabo en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa.



Esto ha generado hoy una polémica en Costa Rica, pues el Gobierno califica como ilegítima la Constituyente venezolana y se ha pronunciado reiteradamente en contra de las acciones de Maduro, al igual que lo ha hecho por mayoría la Asamblea Legislativa.



El canciller costarricense, Manuel González, envió hoy a los medios una declaración en la que informa que la Dirección de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores recibió una solicitud de la Embajada venezolana para que se concedieran cortesías diplomáticas a las personas que forman parte de la ANC.



"Ante la consulta que me planteó la Dirección de Protocolo, indiqué que no debía concederse cortesía diplomática a estas personas en virtud de que son parte de una Asamblea Nacional Constituyente que Costa Rica ha sido muy enfática en que no la reconoce, no reconoce a sus miembros, ni sus decisiones", afirmó González.



El canciller dijo que la ANC fue convocada "en violación a los principios constitucionales" de Venezuela y que sus actos son considerados por Costa Rica como "nulos".



El Partido Liberación Nacional (PLN), el de mayor representación en el Congreso de Costa Rica, emitió un comunicado pidiendo al Gobierno no conceder atención diplomática a los constituyentes venezolanos y expresó su apoyo al Parlamento de ese país, cuyas funciones se ha atribuido la ANC.



"La Asamblea Nacional (Parlamento) venezolana es el órgano legítimo de la representación popular, democráticamente conformada e internacionalmente reconocida, por lo que no procede que Costa Rica legitime estas personas que vienen revestidas por una autoridad espuria otorgada con el único fin de consolidar el régimen dictatorial de Nicolás Maduro", expresó el PLN.



El presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez, dijo a La Nación que "nunca se ha prohibido a algún diputado organizar alguna actividad en los salones del Congreso" y que en esta ocasión "tampoco se limitará".



"Eso no da carácter oficial al acto, ni a los documentos que de ahí surjan. La Asamblea Legislativa tiene, y lo hemos expresado, una posición de repudio al irrespeto de la voluntad popular en Venezuela, y consideramos nulo y viciado el proceso que llevó a la Asamblea Nacional Constituyente", afirmó Ramírez.