Reunión de la OEA por crisis de Venezuela se realizará después del 18 de mayo

Washington.- La reunión de cancilleres sobre la crisis política de Venezuela aprobada hoy en la OEA será después de la que celebrarán los ministros de Exteriores de la Comunidad del Caribe (Caricom) el próximo 18 de mayo, según adelantaron a Efe fuentes diplomáticas.



Celebrarla después de ese encuentro es el pacto que alcanzó el llamado "grupo de los 14" con los cinco países del Caricom -Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica y Santa Lucía- que hoy votaron, como ellos, a favor de convocar una reunión de cancilleres de la OEA sobre la crisis de Venezuela.



Así lo explicaron a Efe fuentes diplomáticas conocedoras de ese acuerdo, que permitió que hoy la OEA aprobara por 19, un voto más de los 18 necesarios (la mayoría absoluta de los 35 Estados miembros), la convocatoria de la reunión de cancilleres.



Los 14 países que promueven la mediación de la OEA en la crisis de Venezuela son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.



El texto aprobado hoy no indica fecha ni lugar, pero las citadas fuentes aseguran que será después de la del Caricom del 18 de mayo, algo que deberá someterse de nuevo a consideración de los Estados miembros en otro Consejo Permanente, para el que no hay fecha.



Tampoco está decidido el lugar de la reunión, aunque lo normal sería que fuera en la sede de Washington, según explicaron a Efe fuentes de la OEA.



Venezuela anunció hoy que no asistirá a esa sesión y que mañana iniciará el procedimiento para dejar la OEA, un proceso que requiere dos años de espera y pagar el dinero que adeuda a la organización, que asciende a 8,7 millones de dólares, según estipula el artículo 143 de la Carta de la OEA, el documento fundacional de 1948.



La sesión de cancilleres de la OEA también se celebrará así después de la de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convocada para el 2 de mayo en El Salvador a petición de Venezuela, que quiere denunciar "la violencia" de la oposición en las protestas antigubernamentales que se suceden hace casi un mes.



La convocatoria de la reunión de cancilleres de la OEA se aprobó hoy con 19 a favor, 10 en contra, 4 abstenciones y una ausencia.



Votaron a favor Guyana, Bahamas, Santa Lucía, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.



Los 10 países que votaron en contra fueron Venezuela, Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Ecuador, Haití, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Surinam.



Se abstuvieron Belice, El Salvador, República Dominicana y Trinidad y Tobago, mientras que hubo una ausencia, la de Granada.



La reunión de consulta de cancilleres está prevista en la Carta de la OEA, el documento fundacional de la organización de 1948, y es algo distinto a la Asamblea Extraordinaria que contempla el artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA, según aclaró el asesor jurídico de la OEA, Dante Negro, a petición de Ecuador.



Para la reunión de consulta de cancilleres solo son necesarios 18 votos (la mayoría absoluta de los 35 Estados miembros) mientras que para la Asamblea Extraordinaria de la Carta Democrática se requieren 24 votos (dos tercios de los Estados miembros).