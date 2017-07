Uruguay insta a Venezuela a dialogar con sociedad antes de instaurar Asamblea

"El Gobierno del Uruguay (...) exhorta al Gobierno de Venezuela a establecer un canal de entendimiento y diálogo con la sociedad venezolana, así como al pleno respeto de los derechos humanos antes del establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente", reza el comunicado que leyó Nin Novoa al término del Consejo de Ministros.



A través de ese escrito, el Gobierno uruguayo exhortó asimismo a la oposición venezolana a "comprometerse responsablemente" con ese diálogo "para encontrar un camino de paz y de democracia".



Preguntado sobre si Uruguay reconoce la Asamblea Constituyente elegida este domingo en Venezuela, Nin Novoa respondió que dependerá del resultado de la exhortación que su Gobierno le ha hecho al Ejecutivo venezolano.



El país suramericano recalcó a su vez que rechaza el clima de violencia que se vive en ese país y "lamenta con profundo dolor" la pérdida de vidas humanas que se ha producido tanto el día de ayer como en los meses previos a la jornada electoral.



"Uruguay ha alentado permanentemente la búsqueda de una solución pacífica a través del diálogo, fiel a su compromiso con el derecho internacional y en particular con la plena vigencia de los derechos humanos, la no intervención y la solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela", expresó la Cancillería en el comunicado.



Por otro lado, el canciller uruguayo señaló que le llamó la atención el hecho de que otros países de la región se hayan manifestado a través de comunicados antes de culminada la jornada electoral en el país caribeño.



El funcionario dijo que si bien supo mediante la prensa del planteo de Perú de llamar a una reunión de cancilleres para evaluar el tema, esta iniciativa no ha sido informada a la Cancillería por los canales diplomáticos, por lo que se está "a la espera" de esa comunicación.



En ese sentido, Nin Novoa hizo alusión a la situación de los organismos que proveen de instancias de diálogo a los países de la región como es el caso del Mercosur y la Unasur.