China advirtió de guerra comercial con EEUU si Trump inicia investigaciones

Pekín.- El Gobierno de China advirtió hoy de una posible "guerra comercial" con EEUU si Washington comienza investigaciones contra presuntas violaciones chinas en el comercio bilateral, algo que según el presidente Donald Trump adelantó a su homólogo Xi Jinping podría comenzar hoy lunes.



"China y Estados Unidos tienen intereses entrelazados y una guerra comercial no tiene futuro, su único resultado sería una pérdida para todos", señaló hoy en rueda de prensa la portavoz de Asuntos Exteriores china Hua Chunying.



La portavoz animó a Estados Unidos a seguir trabajando con China para lograr unas relaciones económicas estables y pidió a Washington que no utilice el conflicto en Corea del Norte como arma para presionar a Pekín en cuestiones comerciales.



"Son asuntos totalmente diferentes, y no es apropiado usar uno como herramienta para presionar en el otro", afirmó Hua.



Se espera que hoy Trump ordene al representante de Comercio de los EEUU, Robert Lighthizer, el inicio de una investigación ante posibles violaciones por parte de China, tales como el robo de patentes o la transferencia forzada de propiedad intelectual.