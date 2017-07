El Gobierno colombiano destinará 9,2 millones de dólares para visita papal

Bogotá.- El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, explicó hoy que el Gobierno destinará 28.000 millones de pesos (unos 9,2 millones de dólares) en la visita que el papa Francisco realizará al país entre el 6 y el 10 de septiembre próximo.



Asimismo, Naranjo señaló que de este presupuesto, 6.000 millones de pesos (cerca de dos millones de dólares) se invertirán en Bogotá, cantidad que se repetirá en Medellín.



Por su parte, las otras dos localidades que visitará Francisco, Villavicencio y Cartagena, recibirán 5.000 millones de pesos (unos 1,6 millones de dólares) cada una.



El resto del presupuesto se destinará a sufragar la retransmisión de los distintos eventos y a financiar los actos que afecten directamente al Gobierno, como la llegada del papa al aeropuerto militar de Catam o la recepción en la Casa de Nariño.



"Ese presupuesto incluye gastos logísticos, detrás de esto hay una gran movilización institucional, calculen los cientos o miles de funcionarios, no solo policías y militares, sino también médicos que tendrán que llegar a cada sitio", destacó el vicepresidente.



El funcionario hoy firmó en Bogotá un "manifiesto por la transparencia", que busca blindar la organización del viaje ante cualquier práctica corrupta.



"Queremos dar esa certeza de transparencia, integridad y eficacia total en la ejecución de ese presupuesto", reiteró Naranjo ante el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y el procurador general, Fernando Carrillo, cuyas entidades velarán, junto a la Contraloría, por la transparencia en la organización de la visita papal.



El número dos del Gobierno de Juan Manuel Santos resaltó además que una parte de ese dinero se destinará a los "costos de producción" de cada eucaristía en las que el Papa se reuniría con los colombianos.



El vicepresidente señaló que desde el Gobierno se recomendó a las alcaldías que no apliquen la "ley seca" durante la visita del obispo de Roma, como sí se hace en otros eventos multitudinarios como elecciones o partidos de la selección colombiana.



"No estamos ante una situación de Carnaval que pudiese desembocar en uso masivo y excesivo de licores", añadió.



Finalmente, Naranjo advirtió que se regulará el porte de armas en las ciudades que visite el Papa y se prohibirá que drones, tanto privados como institucionales, sobrevuelen los eventos que presidirá el Sumo Pontífice en Colombia.