Elecciones en Ecuador se decidirán en segunda vuelta, según resultado parcial

Quito.- El candidato oficialista a la Presidencia de Ecuador, Lenin Moreno, encabeza los resultados de las elecciones celebradas hoy con el 38,40 % de los votos, pero deberá competir en segunda vuelta con el opositor Gullermo Lasso, que tiene el 29,51 por ciento, de acuerdo a más del 60 por ciento de los votos escrutados.



Con el escrutinio de los votos al 60,8 %, los resultados indican que la socialcristiana Cynthia Viteri obtiene 15,71% y le siguen Paco Moncayo (7,27%), Abdalá Bucaram (4,32%), Ivan Espinel (3,24), Washington Pesántez (0,80%) y Patricio Zuquilanda (0,75).



Los resultados conocidos hasta el momento reflejan lo apuntado por varias encuestas publicadas hasta el 8 de diciembre, que situaban a Moreno en primer lugar, seguido de Lasso, pero vaticinaban una segunda ronda de votaciones entre ambos candidatos.



El candidato oficialista, no obstante, había dado a conocer hoy resultados de varios sondeos que indicaban que el movimiento oficialista Alianza País (AP) obtuvo el 42,9 %, 43,3 %, 44,2 % y 40,8 en cuatro diferentes sondeos, en los que Lasso alcanzó 27,7 %, 27,7 %, 25,6 % y 29,8 %, según dijo.



La normativa ecuatoriana establece que un candidato ganará la Presidencia en una sola ronda de votaciones, si obtiene una mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos) o si alcanza un mínimo del 40 por ciento y mantiene una ventaja de diez puntos porcentuales sobre el segundo más votado.



También se conoció un recuento de votos no oficial efectuado por la organización Participación Ciudadana, según la cual Moreno, con un 38,8 por ciento de votos, y Lasso, con el 28,2, pasarían a una segunda vuelta electoral en abril.



Ruth Hidalgo, directora de dicha ONG, indicó en rueda de prensa que con esos resultados sí habría una segunda vuelta electoral, aunque precisó que sólo los resultados oficiales determinarán si se debe organizar o no una nueva votación entre los dos más votados.



Hidalgo comentó que los resultados de su recuento rápido son "aproximaciones, no son resultados oficiales", aunque señaló que el margen de error estimado para su estudio es de apenas el 1 por ciento.



Según Participación Ciudadana, después de los más votados aparecen la candidata socialcristiana Cynthia Viteri (16,4 por ciento de votos), el socialdemócrata Paco Moncayo (6,9), Abdalá "Dalo" Bucaram (4,9), Iván Espinel (3,2), Washington Pesántez (0,8) y Patricio Zuquilanda (0,8).



Más de doce millones de ecuatorianos fueron facultados para acudir hoy a las urnas para elegir al nuevo presidente del país, 137 integrantes de la Asamblea Nacional, cinco representantes al Parlamento Andino y para pronunciarse en consulta popular sobre una iniciativa del Gobierno para prohibir que cargos públicos tengan bienes en paraísos fiscales.