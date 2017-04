Erdogan proclama el triunfo del "sí" en el crucial referéndum de Turquía

"Hoy Turquía ha tomado una decisión histórica en un debate que dura 200 años y que es un cambio muy serio en nuestro sistema administrativo", dijo el presidente en un discurso en Estambul.



"Es siempre difícil defender un cambio, y fácil mantener el status quo, pero gracias ha Dios hemos tenido éxito. Sólo se reforman 18 artículos (de la Carta Magna) pero los cambios serán muy profundos", anunció Erdogan.



El presidente expresó su agradecimiento al primer ministro, Binali Yildirim, dirigente del gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que él mismo lideró hasta 2014, pero también a Devlet Bahçeli, líder del derechista Partido de Acción Nacionalista (MHP), que respaldó la reforma pese a una fuerte oposición dentro su partido.



"A partir de mañana, en lugar de meternos en discusiones inútiles debemos trabajar. También los países extranjeros deben respetar el resultado", demandó el presidente turco.



Ante unos multitud de seguidores que gritaban su nombre, Erdogan volvió a prometer que si el Parlamento lo aprobaba, el ratificaría la reintroducción de la pena de muerte, y si no había una mayoría suficiente en el legislativo, se convocaría un referéndum.



La Unión Europea (UE) ha dejado claro que si Turquía introduce la pena de muerte daría por concluido el proceso de adhesión del país, ya que vulneraría una de las condiciones para ser miembro.



Erdogan también subrayó la "importancia de los votos en el este y sureste de Anatolia", en referencia a las regiones de mayoría kurda, donde habría, dijo, "un incremento del 10-20 por ciento", aparentemente en referencia a los resultados que se habrían esperado por el reparto de votos en anteriores elecciones.



El Partido Democrático de los Pueblos (HDP), tercero del Parlamento, que representa la izquierda prokurda, ha denunciado numerosas manipulaciones en la jornada de hoy que, según cree, podrían llegar a 3-4 puntos y así dar un vuelco al resultado.



El recuento preliminar de la agencia semipública de noticias Anadolu, aún no confirmado por la Junta Suprema Electoral, muestra un triunfo del "sí" con el 51,3 por ciento de los votos, con el 99 por ciento de las urnas escrutadas.



Erdogan recordó que los cambios aprobados entrarán en vigor en 2019, al celebrarse las próximas elecciones generales y presidenciales y señaló que "hasta entonces, todo el mundo tiene tiempo de prepararse".



"Estamos unidos. Todo el mundo nos atacó. Vosotros habéis visto cómo nos atacó Occidente. Pero no nos dividieron, llenásteis las urnas", proclamó Erdogan ante sus seguidores.