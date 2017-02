Moreno dice que ganó elecciones en Ecuador y Lasso que va a segunda vuelta

EFE

Quito.- El candidato oficialista a la Presidencia de Ecuador Lenín Moreno aseguró hoy que ganó las elecciones celebradas en el país, mientras que el opositor Guillermo Lasso aseguró que competirá con él en segunda vuelta, tras conocerse varios sondeos a boca de urna al cierre de las mesas de votación.

"Hemos ganado las elecciones en justa lid. De todas formas, esta diferencia, queridos amigos, es, nada más y nada menos, que un millón de votos, un millón de ecuatorianos más votaron por continuar el proceso de la revolución ciudadana", dijo poco después de conocer los resultados de varios sondeos a pie de urna.



Moreno se refirió a resultados de un conjunto de "exit poll" y detalló que el movimiento oficialista Alianza País (AP) obtuvo el 42,9 %, 43,3 %, 44,2 % y 40,8 en cuatro diferentes sondeos, en los que Lasso alcanzó 27,7 %, 27,7 %, 25,6 % y 29,8 %, según dijo.



Guillermo Lasso, de su lado, afirmó que habrá segunda vuelta en una comparecencia ante sus seguidores en la cuidad de Guayaquil (suroeste), acompañado de su compañero de fórmula como candidato a la Vicepresidencia, Andrés Páez.



Lasso dijo que entre el 60 y el 62 % de los votantes "ha dicho no al Gobierno" del movimiento oficialista Alianza País (AP), e hizo un llamamiento a la unidad al resto de los candidatos de oposición, entre ellos la socialcristiana Cynthia Viteri, y les invitó a "actuar con responsabilidad".



Según un sondeo a boca de urna de la firma Cedatos difundido por la televisión Teleamazonas, Lenin Moreno obtuvo el 39,4 % de los votos en las elecciones, mientras que Lasso es el segundo candidato más votado, con el 30,5 % de los sufragios.



Para ganar en primera vuelta se necesita conseguir más del 50% de los votos, o un mínimo del 40 % y una diferencia de al menos diez puntos porcentuales con el segundo candidato más votado, pero la encuesta difundida por el canal de televisión tiene un margen de error del 2,5 %, por lo que no es posible determinar si en base a ella habría segunda vuelta o no.



Lasso, no obstante, aseguró que con base en esos datos, él pasaría a segunda vuelta y dijo a Teleamazonas que en la segunda vuelta representará "una unidad mucho más amplia" que en la primera jornada de votaciones.



"los otros datos son cercanos al oficialismo, que tiene que vender lo que les interesa a ellos", dijo el candidato, "pero el pueblo ecuatoriano les dijo hoy 'no, no va más, queremos el cambio'", aseveró.



Unos 12,8 millones de ecuatorianos fueron hoy a las urnas para elegir al próximo presidente, a los 137 legisladores de la Asamblea nacional y a cinco parlamentarios andinos.



Los votantes se pronunciaron también en consulta popular sobre una iniciativa impulsada por el Gobierno que busca prohibir a los servidores públicos tener bienes en paraísos fiscales.