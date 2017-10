OEA denuncia irregularidades en comicios por falta de observación

09:04 AM Según voceros de la Organización de Estados Americanos "el proceso electoral venezolano estuvo a todas luces plagado de irregularidades"

EFE

Washington.- La Organización de Estados Americanos (OEA) ha denunciado irregularidades y violaciones sistemáticas durante los comicios regionales del pasado 15 de octubre en Venezuela debido a la falta de observación independiente.



"El proceso electoral venezolano estuvo a todas luces plagado de irregularidades que restringieron los derechos políticos de los ciudadanos e impidieron que los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) reflejaran la voluntad del pueblo venezolano", asegura la OEA en un informe difundido este martes.



"Estas irregularidades, que se hicieron visibles dentro y fuera del país, generaron un clima de desconfianza e incertidumbre respecto a la transparencia y validez de los comicios", añade.



La OEA criticó la ausencia de una "observación electoral internacional imparcial" en los comicios y afirmó que una autoría integral del proceso es ya "inviable" por la "imposibilidad material de verificar" algunos de los procedimientos.



Con cerca del 53 % de los votos, el chavismo ganó 18 de las 23 gobernaciones el pasado 15 de octubre, mientras que la oposición, con un 45 %, tan solo se impuso en cinco.



Los resultados han generado una fuerte fractura dentro de la oposición, ya que los cuatro gobernadores electos que pertenecen al partido opositor Acción Democrática (AD) juraron ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC).



El otro gobernador opositor, de Primero Justicia (PJ), el partido de Henrique Capriles, no juró ante la ANC y podría perder el cargo.



El secretario general de la OEA, Luis Almagro, tuvo la semana pasada un encontronazo precisamente con el líder de AD, Henry Ramos Allup.



Almagro acusó a la oposición, a la que defiende a capa y espada desde que llegó a la Secretaría General, de ser parte del "fraude" por participar del proceso electoral. "Es muy claro que cualquier fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías se transforma en instrumento esencial del eventual fraude", dijo.



Ese mensaje solivantó a Allup, expresidente de la Asamblea Nacional: "Inconvenientes sus declaraciones y no nos ayudan para nada en este momento porque si nosotros hemos decidido participar es una decisión que debemos tomar nosotros".



Capriles amenazó este martes con abandonar la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) si no lo hace Allup.