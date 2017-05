Autoridades Colombia niegan presencia carros blindados en frontera Venezuela

10:12 AM El gobernador del departamento colombiano explicó en una entrevista con Blu Radio que esos carros blindados están situados a once kilómetros del paso fronterizo de Paraguachón

Bogotá.- El gobernador del departamento colombiano de La Guajira, Weildler Guerra, negó hoy que haya presencia de carros blindados en la frontera con Venezuela, tal y como denunció ese país.



Guerra explicó en una entrevista con Blu Radio que esos carros blindados están situados a once kilómetros del paso fronterizo de Paraguachón, en La Guajira, con el objetivo de combatir el contrabando.



Venezuela expresó ayer a través de un comunicado "su más enérgico rechazo" a lo que consideró una "insólita e inadmisible provocación" por la presencia de vehículos blindados colombianos "a escasos metros de la línea fronteriza".



Sin embargo, el gobernador Guerra señaló que eso "no es cierto", puesto que los blindados no están en el borde sino "por las trochas".



Asimismo, subrayó que la denuncia de Venezuela "es una distracción" y "están tratando de fabricar un incidente con Colombia".



El gobernador agregó que en la zona siempre hay tres o cuatro tanquetas pero "lejos de la zona limítrofe" y en este caso "no ha ocurrido nada extraordinario".



"Como siempre, hacemos presencia en la zona para garantizar la seguridad de todos nuestros ciudadanos", destacó.