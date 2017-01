Colombia no abrirá paso vehicular de frontera con Venezuela

"Tomaron esta última decisión de vender gasolina en la frontera. No la vamos a abrir para carros y no vamos a dejar que otra vez nos invada la gasolina de contrabando en Cúcuta (capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela", dijo la canciller en una entrevista con la emisora WRadio.



En ese sentido, señaló que el Gobierno tenía un cronograma para abrir el paso vehicular, pero que ante la decisión del presidente Maduro la apertura fue aplazada.



"No queremos otra vez estar al vaivén de las decisiones de Venezuela, que hoy abren y en un mes otra vez cierran (...) Nos vamos a mantener, hay suficiente gasolina en el Ministerio de Minas, que sigue mandando la gasolina que la ciudad y la región requieren", manifestó.



La funcionaria afirmó además que el Gobierno colombiano lleva trabajando más de un año con las autoridades de los departamentos de Norte de Santander, Arauca y La Guajira, frontera con Venezuela, para solucionar el tema de la gasolina de contrabando.



"Antes del cierre de la frontera, el caos que había en Cúcuta con el contrabando de gasolina era generalizado y lo que tenemos hoy que es un control casi absoluto. Cúcuta se abastece con gasolina subsidiada que le manda el Gobierno nacional (...) para que no vivamos de la gasolina venezolana", aseveró.



El presidente venezolano anunció la semana pasada que desde el 2 de enero se empezaría a vender gasolina en dos puntos fronterizos con Colombia en moneda internacional, "incluyendo pesos colombianos", sin especificar el precio del combustible.



En esa oportunidad dijo que empezaría "a golpear a las mafias" y que tomaría otras decisiones "para avanzar hacia una frontera sana, de intercambio comercial sano, de intercambio productivo sano, de nuevas actividades comerciales".



El gobernador del estado venezolano de Táchira (oeste), el chavista José Vielma Mora, informó hoy que su país abrirá 28 estaciones para la venta de combustible en moneda internacional a vehículos de Brasil y Colombia, así como 12 casas de cambio para el flujo de divisas.



En declaraciones a los periodistas, Vielma Mora explicó que estos lugares destinados a la venta de combustible serán distribuidos en los estados Táchira, Zulia (oeste), Apure (suroeste) y Amazonas (sur) y que el proceso de apertura "va poquito a poco".