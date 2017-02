Corea del Norte lanzó un misil al mar en su primera provocación a Trump

Tras un periodo de calma y prudencia en el que Pyongyang no ha realizado ninguna amenazante acción militar, el Ejército norcoreano llevó a cabo a primera hora de la mañana su primer lanzamiento de un misil balístico desde el pasado octubre.



Las autoridades surcoreanas y el Pentágono no tardaron en descartar que el proyectil, que recorrió unos 500 kilómetros y fue lanzado desde una base de aérea al noroeste del país, fuera un misil balístico intercontinental (ICBM).



A falta de confirmación, Seúl y Washington creen que podría tratarse de un misil Rodong o una versión modificada de este, por lo que se trataría de una provocación de media intensidad para medir la respuesta de la Administración Trump.



Los misiles Rodong tiene un rango de hasta 1.500 kilómetros y podrían llegar a Japón o Corea del Sur, mientras que los Musudan de alcance intermedio o los ICBM, con capacidad para llegar a más de 5.000 kilómetros, podría alcanzar territorio estadounidenses en el Pacífico, como las bases Guam.



Pyongyang llevaba desde el pasado octubre sin protagonizar ninguna de sus habituales provocaciones militares, lo que los expertos han achacado a la cautela del régimen ante la llegada el pasado 20 de enero de Trump a la Casa Blanca, un presidente que de momento no ha desvelado claramente su política hacía Corea del Norte.



Tampoco se descarta que desde Pyongyang se haya optado por la calma para no interferir en la profunda crisis política en Corea del Sur, donde la presidenta conservadora, Park Geun-hye, ha sido destituida por un escándalo de corrupción.



El ensayo coincidió con la visita del primer ministro nipón, Shinzo Abe, a Estados Unidos, que compareció junto al presidente estadounidense al poco tiempo de conocerse la noticia.



Ambos líderes, que pasaron la jornada del sábado jugando al golf en el hotel de Mar-a-Lago (Florida) -propiedad del magnate- tras reunirse en la víspera en Washington, reclamaron a Pyongyang que acabe con sus provocaciones.



El primer ministro japonés, que llevó la voz cantante de la comparecencia, calificó el ensayo de "intolerable" y pidió al régimen de Kim Jong-un que cumpla las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que le prohíben el desarrollo nuclear militar y limitan la tecnología de misiles.



Mientras que Trump se limitó a asegurar de manera escueta que Estados Unidos está al "cien por cien con nuestro aliado" japonés, en lo que ha sido de momento la única respuesta oficial de Washington al nuevo lanzamiento.



Ninguno de los dos mandatarios especificaron si buscaran nuevas sanciones internacionales o unilaterales contra Pyongyang.



Según informó el Gobierno nipón, el misil cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón a unos 350 kilómetros de la costa de Corea del Norte y no ha causado daños, aunque Tokio ha decidido protestar formalmente ante las autoridades norcoreanas por el lanzamiento.



La última vez que el régimen norcoreano realizó un ensayo de este tipo fue el pasado 20 de octubre, cuando lanzó de manera fallida lo que se cree que fue un misil Musudan de medio alcance, horas antes del tercer debate entre los candidatos a la Casa Blanca, Trump y Hillary Clinton.



La reciente etapa de tranquilidad en la península de Corea solo se ha visto alterada por el mensaje de Año Nuevo del líder norcoreano, Kim Jong-un, que afirmó que los misiles experimentales de alcance intercontinental norcoreanos estaban en la "fase final" de su desarrollo.



Los medios estatales han insistido desde entonces en esta amenaza en varias ocasiones aunque los expertos son escépticos con la idea de que Pyongyang tenga de momento capacidad real de lanzar estos misiles de largo alcance que supondrían un gran avance en la capacidad bélica del régimen.



Desde Corea del Norte no se ha confirmado todavía el último lanzamiento, algo que el régimen suele hacer sólo cuando ha sido un éxito y al día siguiente.



A pesar de las duras sanciones impuestas por la ONU por su programa nuclear y de tecnología de misiles, el ejército norcoreano lanzó solo en 2016 un total de 20 misiles balísticos, tanto de medio o como corto alcance.