Gobierno uruguayo responderá a Parlamento por negar residencias a venezolanos

EFE

Montevideo.- Autoridades de la Cancillería uruguaya concurrirán hoy a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes (diputados) del Parlamento para responder ante la denuncia de que a ciudadanos venezolanos se les niega la residencia permanente en el país hasta 2018.



El llamado tiene lugar a petición del diputado del opositor Partido Nacional Jaime Trobo, quien pedirá explicaciones al viceministro de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, y al director general para Asuntos Consulares y Vinculación, Jorge Muiño.



Las autoridades de la Cancillería serán cuestionadas sobre el aplazamiento de la concesión de residencia permanente a venezolanos por más de un año "sin justificación", dijo hoy Trobo a Efe.



"Los ciudadanos de Venezuela, tanto como los de Argentina y Brasil tienen derecho a solicitar la residencia permanente en Uruguay solo con su partida de nacimiento y su registro penal", apuntó Trobo, alegando que la residencia permanente es concedida a los ciudadanos extranjeros de países miembros del Mercosur.



Trobo afirmó a su vez que los venezolanos que ingresan al país con una visa turística con una duración de 90 días pueden extenderla pero que esto no es suficiente.



"Estas dificultades hay que corregirlas, esta es una situación de vulnerabilidad muy importante que creemos que debe ser resuelta por las autoridades", aseveró el parlamentario.



"Ellos solicitan número y no los atienden, por lo cual no pueden acceder al documento de identidad uruguayo ni registrarse en el Banco de Previsión Social (organismo que gestiona el sistema de la Seguridad Social uruguaya) y se terminan empleando en el país en negro, sin documentos", recalcó.



Asimismo, el diputado uruguayo dijo que otro tema a discutirse en la reunión parlamentaria con las autoridades del Gobierno será la situación actual de los uruguayos residentes en Estados Unidos, en especial quienes no han concluido sus trámites de residencia en ese país.



"Nos han llegado la preocupación de varas familias aquí por sus parientes y, dada la postura del Gobierno de Estados Unidos en cuanto a la inmigración, nos interesa saber qué gestiones ha hecho el Gobierno uruguayo desde Cancillería", destacó Trobo.