Libran orden de detención contra Puigdemont

EFE

Madrid.- La juez de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela ordenó ayer la detención del expresidente del Gobierno regional catalán Carles Puigdemont y de los cuatro exconsejeros que viajaron con él a Bélgica y que no acudieron el jueves a su citación como investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.



La magistrada cursó euroórdenes por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, y también dictó busca y captura nacional e internacional para cada uno de ellos.



Además, rechazó la petición formulada por Puigdemont y los exconsejeros de prestar declaración por videoconferencia porque, según explica en sus resoluciones, no concurren ninguno de los casos para autorizar esta medida.



La orden de detención llega 24 horas después del ingreso en prisión del exvicepresidente regional Oriol Junqueras y de otros siete exconsejeros, una decisión que ha generado multitudinarias manifestaciones de calles de grupos soberanistas y que golpeó fuertemente en los sectores independentistas que denunciaron la politización de la Justicia.



"No he huido"



En tanto, Puigdemont en declaraciones desde Bruselas dijo que “no ha huido” de la justicia y que quiere ser candidato, incluso “desde el extranjero“, en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.



“Estoy dispuesto a ser candidato, incluso desde el extranjero”, señaló el político catalán en una entrevista que ha sido grabada en la televisión pública francófona RtbF. Reiteró que está en Bélgica para preparar su defensa.



“Hay elecciones el 21 de diciembre. Esperamos que se puedan desarrollar de la manera más normal posible. No es con un gobierno en prisión que esas elecciones pueden ser neutrales, independientes, normales”.



El Ejecutivo de Mariano Rajoy, por medio del ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo dijo en ese sentido, que mientras que no exista una condena firme que lleve aparejada la inhabilitación, todo el que esté en posesión de sus derechos civiles y políticos y puede concurrir a unos comicios.