Trump presume de reducir la deuda pública

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, presumió hoy en Twitter de haber conseguido reducir la deuda pública del país y de haber provocado subidas récord en el Dow Jones de Industriales, el principal indicador de Wall Street, que lleva once días consecutivos de ganancias.



"Gran optimismo para el futuro de los negocios de EE.UU. Y LOS TRABAJOS, con el DOW con un cierre récord por undécima vez. ¡Vienen grandes recortes de impuestos y regulaciones!", anunció.



Este viernes, el Dow Jones de Industriales, la principal referencia de Wall Street, terminó la sesión con otro récord histórico y once días consecutivos de ganancias, lo que supone su mayor "rally" alcista en 25 años, según el canal financiero CNBC.



Además, en las últimas semanas, Trump anunció que pronto daría a conocer su ambiciosa reforma fiscal, que previsiblemente hará énfasis en la rebaja de impuestos para las empresas.



Trump, además, atacó hoy a los medios de comunicación y les acusó de no haber informado que, en su primer mes de mandato, la deuda pública de Estados Unidos "bajó 12.000 millones" frente al aumento de "200.000 millones" registrados durante el primer mes de Gobierno del expresidente Barack Obama.



Los números que cita Trump provienen de una web del Departamento del Tesoro que enumera día a día la deuda pública del país.



El blog conservador Gateway Pundit citó estos números en un artículo publicado el jueves y en el que aseguraba que el 20 de enero, el día en el que Trump tomó posesión, la deuda pública era de 19.947 billones y el 21 de febrero, un mes después, la cifra se habría reducido a 19.935 billones, es decir, 12.000 millones menos.



Un mes después de ser investido presidente, en 2009, Obama firmó la Ley de Reinversión y Recuperación de EE.UU., un paquete de estímulo de 831.000 millones de dólares en respuesta a la recesión económica y que se dirigía a la conversación de puestos de trabajo y a la creación de mayor empleo.