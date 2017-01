Trump sustituyó busto de Martin Luther King por el de Winston Churchill

09:00 AM Donald Trump siguió la costumbre de todos los jefes de Estado que ocupan la Casa Blanca y en su primer día redecoró el Despacho Oval

Redacción Web / con información de Globovisión

EEUU.- En su primer día como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump siguió la costumbre de todos los jefes de Estado que ocupan la Casa Blanca y redecoró el Despacho Oval.



Uno de los cambios más polémicos ha sido la sustitución de un busto del líder del movimiento por los derechos civiles, Martin Luther King, por la figura del ex primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill. The Washington Post dio a conocer la información.



El portavoz presidencial indicó que el busto de King aún está dentro del despecho, y que lo único que hicieron fue moverlo de lugar.



El busto de Churchill fue un obsequio del Reino Unido durante la administración de George W. Bush, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, el ex presidente Barack Obama retiró la escultura para colocarla en una de las salas de la mansión.



Trump también cambió las cortinas y el sofá por unas de color dorado.