Un total de 44 incendios forestales se mantienen activos en Chile

Desde el inicio de la temporada, el pasado 1 de julio, se han registrado en el país austral 3.393 incendios forestales, con una superficie afectada de 597.039 hectáreas, precisó el informe.



En las últimas semanas se desató en Chile una oleada de focos de fuego de grandes dimensiones, que causaron la muerte de once personas, dejaron más de 7.000 damnificados y destruyeron más de 1.600 viviendas en varias regiones del centro y sur del país.



La situación está actualmente más controlada y los incendios han disminuido, por lo que han comenzado a regresar a sus países las brigadas de bomberos que llegaron a colaborar en la lucha contra las llamas desde Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, España, Portugal, Francia, Corea del Sur, México y Japón, entre otros países.



Se mantiene no obstante, la alerta roja en las zonas de Valparaíso, en la región del mismo nombre; Machalí, en la región de O'Higgins, y Empedrado y Constitución y San Javier en la región del Maule.



En alerta amarilla permanecen las regiones de O'Higgins, Maule, las provincias de Concepción y Ñuble en la región del Biobío y La Araucanía.



Entre los incendios activos más importantes se mantenía este domingo uno desatado en el sector "Regimiento Maipo", en la localidad de Valparaíso, que afecta una superficie de 270 hectáreas (ha) de vegetación.



En la región de O'Higgins, en tanto, se mantenía activo el incendio forestal "Club de Campo Coya", en Machali, que afecta una superficie de 56 hectáreas de pastizal, matorral y arbolado nativo, que la Conaf definió como "contenido" en las últimas horas del sábado.



En tanto, las autoridades de la austral región de Magallanes informaron de la expulsión de tres turistas israelíes que fueron sorprendidos utilizando una cocinilla para cocinar en un sector no autorizado del parque nacional Torres del Paine, que hace algunos años fue afectado por un gran incendio provocado por un visitante de la misma nacionalidad.