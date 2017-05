AP

PITTSBURGH, Pensilvania, EE.UU..- Una mujer murió este lunes en un incendio en un edificio en el centro de Pittsburgh, EE UU, mientras que dos vecinos y dos bomberos necesitaron asistencia médica, dijo el jefe de bomberos. Al lugar llegaron investigadores de incendios y de homicidios para determinar la causa del siniestro que causó la evacuación de 100 residentes de Midtown Towers, un edificio de 17 pisos con una tienda de abarrotes en la planta baja y apartamentos residenciales en los pisos superiores. No se divulgó inmediatamente más detalles sobre la víctima mortal. El fuego se identificó primero en la sexta planta pasadas las 3 de la madrugada. Las autoridades pidieron a los habitantes cercanos que se protegieran y quedaran donde estaban mientras evacuaban a los vecinos del sexto y séptimo piso, donde las llamas y el humo era una amenaza inmediata, dijo el jefe de bomberos Darry Jones. Luego se evacuó a los residentes de los otros pisos. Un bombero fue atendido por problemas de inhalación y dolores en el pecho y fue llevado al Hospital UPMC Mercy. De momento no se dio a conocer su nombre. Otro bombero y al menos dos residentes fueron atendidos por inhalación de humo, dijo Robert Farrow, jefe del Servicio de Emergencias Médicas de la ciudad. Para facilitar la respuesta a la emergencia, se suspendió temporalmente el servicio de un tranvía que pasa en la calle frente al edificio. También se cerró una calle aledaña debido a preocupaciones relacionadas a vidrios y escombros. La Cruz Roja estuvo ayudando a la gente evacuada, algunos de los cuales fueron llevados a un edificio de oficinas cercano para que no se enfriaran ya que la temperatura bajó a casi 4 grados Centígrados (40 Fahrenheit). El edificio es viejo y no tenía rociadores de agua, pero sí alarmas de incendios que trabajaban apropiadamente, agregó Jones. Se espera que el servicio eléctrico quede restaurado el lunes, de tal manera que al menos algunos residentes puedan regresar a sus viviendas.