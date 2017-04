Corte Suprema de Brasil investiga a 108 políticos por caso Odebrecht

AP

Río de Janeiro.- La Corte Suprema de Brasil abrió investigaciones por corrupción contra nueve ministros del gobierno, decenas de legisladores y gobernadores de tres estados, así como otros funcionarios, de acuerdo con un reporte de prensa difundido el martes.

El diario O Estado de S.Paulo informó que el testimonio de ejecutivos y exejecutivos de la constructora Odebrecht suministró evidencia suficiente para investigar a por lo menos 108 políticos.

La publicación afirma que entre los investigados se incluye al jefe de gabinete de Brasil, al presidente de la cámara baja, al presidente del Senado y al exalcalde de Río, Eduardo Paes. Los cuatro han rechazado haber cometido irregularidad alguna.

Una portavoz del máximo tribunal brasileño no confirmó a The Associated Press que se hayan iniciado las investigaciones.

Según el periódico, el magistrado Edson Facchin afirma en su fallo que el presidente Michel Temer actualmente cuenta con inmunidad temporal que lo protege de cualquier proceso legal.

Debido a su jurisdicción especial, el máximo tribunal brasileño investiga a los políticos que ocupan cargos.