Uruguay comenzó este martes a registrar a los interesados en comprar marihuana en las farmacias según lo establece una ley sancionada en 2013

AP

MONTEVIDEO.- Uruguay comenzó el martes a registrar a los interesados en comprar marihuana en las farmacias según lo establece una ley sancionada en 2013. El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, informó a The Associated Press que solo ciudadanos uruguayos y extranjeros con residencia legal mayores de 18 años podrán registrarse. Una vez que la droga se ponga a la venta cada usuario accederá a 40 gramos mensuales. Todavía no hay una fecha establecida para el comienzo de la venta en los comercios. El costo de la marihuana será de 1,30 dólares por gramo. Las dos empresas seleccionadas por el gobierno para cultivar la hierba cobrarán 0,90 centavos por gramo y el resto del dinero se repartirá entre las farmacias y el gobierno, que lo usará para financiar programas de prevención. El comienzo del registro coincide con el lanzamiento de una campaña publicitaria en la que se advierte que el uso de marihuana “limita la capacidad de concentración y la memoria” y “puede provocar enfermedades” y “problemas psicológicos”. En los mismos avisos varias personalidades, como el músico Jorge Drexler, sostienen que la reglamentación impulsada por el gobierno uruguayo supone decirle “no al narcotráfico” y “no al lavado de dinero”. El Parlamento uruguayo sancionó el 10 de diciembre de 2013 una ley que transformó a Uruguay en el primer país del mundo en tener un mercado legal de esta hierba desde su siembra hasta su venta al público en una red de farmacias. La misma ley habilitó el cultivo personal del cannabis y la formación de clubes cannábicos, los dos únicos elementos de la ley llevados a la práctica hasta ahora. Hay 6.617 cultivadores registrados y 51 clubes ya habilitados. El anuncio de la apertura del registro llega en momentos en que el Parlamento considera un proyecto presentado por un diputado opositor para derogar la proyectada venta de marihuana en farmacias.