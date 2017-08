EE.UU. no planea acciones militares contra Venezuela en el "futuro cercano"

Washington.- El Gobierno de Estados Unidos no planea acciones militares contra Venezuela en "el futuro cercano", según afirmó hoy el principal asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, el teniente general H.R. McMaster.



"No se anticipan acciones militares en el futuro cercano", dijo McMaster en una rueda de prensa en la Casa Blanca.



McMaster respondió a preguntas de la prensa sobre unas declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien el pasado 11 de agosto señaló que no descartaba una "opción militar" en relación con la crisis que atraviesa Venezuela.