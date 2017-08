Dudamel lamenta cancelación de gira con la Orquesta Juvenil de Venezuela

EFE

Caracas.- El laureado director de orquestas venezolano Gustavo Dudamel lamentó hoy la cancelación de una gira que le llevaría junto a la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela a recorrer cuatro ciudades de EE.UU., una decisión anunciada tras el distanciamiento del músico con el Gobierno de Nicolás Maduro.



"Me rompe el corazón la cancelación de la gira por cuatro ciudades estadounidenses de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela", escribió en Twitter el prestigioso director sobre la serie de conciertos que se iniciaría en la segunda semana de septiembre próximo.



La gira reuniría a casi 200 jóvenes de la orquesta juvenil del reconocido Sistema Nacional de Orquestas.



"Mi sueño de tocar junto a estos maravillosos jóvenes músicos no se podrá hacer realidad - esta vez", indicó Dudamenl en un segundo mensaje.



El joven músico, que actualmente dirige la Filarmónica de Los Ángeles, agradeció a los equipos de Wolftrap, Ravinia, Berkeley y el Hollywood Bowl, los lugares donde se celebrarían los conciertos, aunque no precisó los motivos de la cancelación.



Dudamel seguirá "tocando y luchando por una Venezuela y un mundo mejor", indicó en un último mensaje junto a las etiquetas #LaMusicaUne, #TocarYLuchar, #ContinuaTocando y #Venezuela.



La cancelación de los espectáculos se produjo apenas días después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refiriera en un acto a Dudamel, a quien criticó por no comprender a su Gobierno y lo instó a que actúe "con ética" al meterse en política.



En mayo, Dudamel pidió a Maduro rectificar y escuchar "la voz del pueblo" frente a la ola de protestas antigubernamentales que comenzó en abril y que dejó más de 120 muertos.



El director de orquestas había mantenido relaciones cordiales con el Gobierno de su país durante muchos años, durante los que ha pertenecido al programa público de música conocido como el Sistema, que ha recibido una fuerte financiación por parte del Estado venezolano.



Sin embargo, a principio de mayo de este año, Dudamel hizo públicas sus diferencias con el Gobierno luego de que fuera asesinado Armando Cañizales, un violinista de 18 años que formaba parte del llamado Sistema y que participaba en una de las grandes protestas celebradas contra el Gobierno en los últimos meses.



El Sistema es un programa social estatal, creado para sistematizar la instrucción y la práctica colectiva e individual de la música para todo tipo de personas, y depende directamente del Ministerio del Despacho de la Presidencia de Venezuela.