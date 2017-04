09:32 AM Kia Motors construirá su primera fábrica en India

AP

SEÚL, Corea del Sur.- La fabricante de automóviles Kia Motors Co. construirá una planta ensambladora en India a un costo de 1.100 millones de dólares, poniendo un pie por primera vez en el quinto mercado de vehículos más grande del mundo, anunció la empresa el jueves. La instalación, en el estado de Andhra Pradesh en el sudeste de India, estará lista para 2019 y producirá unos 300.000 vehículos al año, dijo la empresa en un comunicado. La fabricante de los sedanes Optima sopesa el ensamblaje de carros pequeños y camionetas para el mercado indio. Kia y su filial Hyundai Motor Group componen el quinto fabricante de automóviles más grande del mundo. Hyundai fabrica 650.000 vehículos al año en India, pero Kia no tiene su propia línea de producción en el país y no podía incursionar en ese mercado debido a los altos aranceles. Muchas empresas surcoreanas están trasladando sus operaciones al exterior para reducir costos y evitar conflictos laborales. La nueva fábrica aumentará de 55% a casi 60% la producción de Kia en el extranjero.