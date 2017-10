Chile dice que no participará en un "simulacro de diálogo" con Venezuela

EFE

Canadá.- El canciller chileno, Heraldo Muñoz, declaró hoy en Toronto (Canadá), donde se celebra la tercera reunión del Grupo de Lima para analizar la crisis venezolana, que Chile "no será parte de un simulacro de diálogo" con Venezuela.



"Los cancilleres del Grupo de Lima mantenemos nuestra inquebrantable decisión de continuar haciendo los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que Venezuela vuelva a tener un orden democrático constitucional", afirmó Muñoz en un descanso de la reunión ministerial del grupo, formado por 12 países americanos.



Pero Muñoz añadió que, si no se cumplen una serie de condiciones para la celebración de elecciones con garantías democráticas, "Chile no será parte de un simulacro de diálogo".



"Se ha hablado mucho de una solución política. Eso es lo que queremos. Pero un diálogo que sea solamente un simulacro, una escenificación, Chile no apoyará tal tipo de iniciativa. Si hay una salida política y negociada tendrá que ser de buena fe, creíble, real", declaró.



"Y necesitamos también que haya unidad de la oposición, unidad efectiva. Y también acuerdo programático de la oposición. Sin esos elementos, evidentemente, una salida política y negociada a la crisis de Venezuela es muy difícil. Pero seguimos empeñados en este camino porque sabemos que la crisis humanitaria de Venezuela es enorme", agregó.

Intervenciones



El canciller chileno confirmó que está previsto que durante la reunión del Grupo de Lima intervenga vía satélite la alta representante para política exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini.



Al inicio de la reunión de Toronto, tanto la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freelando, como el canciller peruano, Ricardo Luna, señalaron que el Grupo de Lima quiere ampliar los apoyos a su iniciativa y coordinar acciones con otros países.



Muñoz también confirmó el interés del Grupo de Lima de que el secretario general de la ONU, António Guterres, intervenga en la crisis venezolana.



"Primero hay que informar al secretario general de lo que hemos acordado y por supuesto el apoyo que pueda dar Naciones Unidas a lo que es fundamental, el que haya un cronograma electoral, observadores internacionales, donde la ONU tiene experiencia", indicó.



El Grupo de Lima esta compuesto por doce países americanos: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.