CIDH condena operativos de "represión" de fuerzas de seguridad en Venezuela

Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy "enérgicamente" los operativos de "represión" adelantados en los últimos días por fuerzas de seguridad venezolanas, en su mayoría por cuerpos castrenses, en Venezuela.



En un comunicado, la CIDH reprobó la escalada en la situación de violencia que vive Venezuela desde el mes de abril y que ha dejado decenas de personas fallecidas, cientos heridas y miles detenidas.



Según los últimos datos oficiales del Ministerio Público de Venezuela se han registrado 76 personas fallecidas y más de 4.000 detenidas, aunque no existen números oficiales exactos "ni información detallada oficial sobre la identidad de las personas detenidas y su situación", indicó la CIDH.



La Comisión urgió al Estado venezolano a adelantar "con la mayor celeridad posible y apego a las garantías del debido proceso", las investigaciones de los casos de dos estudiantes de 17 y 22 años que murieron en protestas el pasado 8 y 22 de junio respectivamente, además de otros hechos de violencia reportados.



"En el contexto de la grave situación que atraviesa Venezuela, resulta crucial que estos hechos no queden en impunidad y que se tomen de manera urgente las medidas necesarias para prevenir con la mayor rigurosidad, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado", aseguró el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).



La CIDH elevó estas preocupaciones después de haber expresado su alarma por la militarización de los operativos de seguridad ciudadana para disuadir e incluso impedir las protestas y la libertad de expresión.



Además, el organismo recogió las denuncias de la sociedad civil por la "práctica sistemática de represión indiscriminada", incluido mediante operativos e incursiones violentas para "infundir terror y zozobra en la población" y persuadirles de no participar en manifestaciones.



"Ante la escalada de violencia y el incremento en el número de muertes y heridos en las manifestaciones, la CIDH hace nuevamente un imperativo llamado a las autoridades venezolanas a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y cesar de manera inmediata las medidas represivas adoptadas en las últimas semanas", concluyó.