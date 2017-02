Venezuela aspira a seguir liderando en la ONU la causa de la descolonización

EFE

Naciones Unidas.- Venezuela aspira a presidir por un segundo año el comité de descolonización de la ONU, dentro de un intento por romper el "silencio" que a su juicio ha rodeado a este asunto durante los últimos años.



Así lo señaló en una entrevista con Efe el embajador venezolano ante Naciones Unidas, Rafael Ramírez, que este mes optará a la reelección como presidente de ese comité, encargado de la situación de 17 territorios considerados no autónomos alrededor del mundo, desde Gibraltar a las Malvinas, pasando por el Sáhara Occidental o Nueva Caledonia.



Según Ramírez, las potencias que controlan esos territorios han tratado de "diluir el comité", tanto por vía presupuestaria como al negarle a la "descolonización la preponderancia que tiene".



"La burocracia en las Naciones Unidas ha silenciado este tema", aseguró el excanciller venezolano, que cree que su país ha "roto ese silencio" desde la presidencia del comité de descolonización y durante sus dos años como miembro del Consejo de Seguridad.



Allí, Ramírez planteó repetidamente la cuestión del Sáhara Occidental, un asunto que le deparó un duro choque diplomático con Marruecos cuando se trató en el comité de descolonización el pasado junio.



Rabat acusó entonces a la delegación venezolana de querer "cambiar las reglas" del comité para permitir intervenir a un representante del Frente Polisario en nombre del pueblo saharaui.



"Como presidentes del comité de descolonización no somos neutrales", dijo a Efe Ramírez, quien recordó que su país está "decididamente a favor de la causa de la autodeterminación, lo cual es un principio de las Naciones Unidas".



"Nadie le puede pedir al pueblo saharaui que pase el resto de su vida refugiado en los campos de Tinduf y bajo ocupación de una potencia extranjera como es el caso de Marruecos", insistió.



El embajador venezolano confió en que el nuevo secretario general de la ONU, António Guterres, preste más atención a este conflicto y que otros órganos como el Consejo de Seguridad asuman también su "responsabilidad".



"Si no, tendrán sobre su conciencia las víctimas que pueda haber en un conflicto que está muy latente", avisó.



Según Ramírez, tanto Marruecos como Israel se oponen a su candidatura a continuar presidiendo el comité de descolonización, pero su país considera que tiene apoyos y está comprometido a intentar mantener el puesto en un momento en el que este órgano "ha vuelto a concitar el interés y la discusión en el seno de Naciones Unidas".



"Son pocas potencias administradoras quienes insisten en mantener una rémora que ofende la dignidad humana como es el colonialismo", aseguró.



Venezuela finalizó el pasado diciembre su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, coincidiendo con un momento de transición en la organización, con la llegada de Guterres y de la nueva administración estadounidense.



Sobre la política exterior delineada por Donald Trump, Ramírez lamentó que los primeros comentarios de Washington apunten a "un ataque al multilateralismo y sus instituciones", pero aseguró que Venezuela da al nuevo presidente de EE.UU. "el beneficio de la duda".



De confirmarse esa línea, sin embargo, consideró que supondría retrotraerse a los tiempos de la Guerra Fría y a momentos en los que EE.UU. "creía que tenía la potestad y la posibilidad de ser el gendarme del mundo".



"Eso ha traído muchos problemas para el pueblo norteamericano y, sobre todo, han sido víctimas los pueblos del Medio Oriente, de África", señaló.



En cualquier caso, confió en que Trump "pueda establecer relaciones basadas en el respeto con toda la comunidad internacional" y garantizó que Venezuela seguirá apostando por el multilateralismo.