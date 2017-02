Venezuela insiste en que acciones del Mercosur en su ausencia son ilegales

EFE

Montevideo.- Venezuela insistió hoy en que "todas las acciones" que emprenda el Mercosur en su ausencia son ilegales, luego de la segunda reunión convocada por ese país en el marco del Tratado de Olivos para la resolución de controversias, tras la suspensión del voto al país caribeño en el bloque regional en 2016.



"Estamos muy preocupados porque en la medida en que no se resuelva esta controversia todas las acciones que emprenda el Mercosur en ausencia de Venezuela son ilegales, írritas, no tienen ningún tipo de validez legal", dijo a la prensa el delegado de Venezuela en la reunión, Héctor Constant.



El pasado 2 de diciembre, el Mercosur comunicó a Venezuela que cesaba de ejercer sus "derechos inherentes" como Estado parte, por haber incumplido el Protocolo de Adhesión, aún pese a estar ejerciendo la presidencia rotativa en ese momento.



Venezuela, que se adhirió oficialmente al bloque en 2012, reiteró que esa situación es ilegal ya que según el Gobierno de Nicolás Maduro el país se ha incorporado a un 95 % de la legislación que los Estados deben cumplir para su adhesión al organismo.



En ese sentido, el representante del Gobierno venezolano sostuvo que en el país busca "afianzar un espacio de integración" y garantizar que el Mercosur se presente frente a los socios extra regionales como "un bloque solido".



Añadió que en esta reunión estuvieron presentes los representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, y Uruguay, con la ausencia de Paraguay.



Sin embargo, Constant valoró que todos los países acordaron continuar el mecanismo de negociaciones directas en una próxima reunión, que se realizará el próximo 17 de marzo, en la sede del organismo regional en Montevideo.



"Dejamos bien claro que no podemos reconocer ningún tipo de acción que se emprenda en ausencia de nuestro país, porque existe una norma bien explícita que dice que todas las decisiones deben ser tomadas por consenso y con la presencia de sus Estados parte", afirmó el venezolano.



En tanto, hizo un llamado en nombre del Gobierno de su país a los Estados parte a ser "garantes de la institucionalidad" y "firmes" con lo que significa un espacio de integración.



Por otra parte, la Cancillería paraguaya informó que los jefes de negociadores del Mercosur mantuvieron contacto hoy en videoconferencia, para coordinar la agenda de las reuniones con sus pares de la Unión Europea, que se llevarán a cabo del 13 al 16 de febrero en la ciudad de Bruselas.



Estos encuentros serán de carácter técnico para tratar aspectos de las propuestas presentadas por las partes, con miras a la suscripción de un Tratado de Libre Comercio.



En esa actividad intervinieron el embajador argentino Daniel Raimondi, país que ejerce la presidencia pro témpore del bloque, el representante de Paraguay Rigoberto Gauto, Ronaldo Costa Filho, de Brasil, y Alejandro Miernies, de Uruguay.



En primera instancia se aprobó la propuesta de agenda remitida por la Unión Europea, que contempla reuniones de los jefes negociadores y posteriormente los encuentros entre los grupos de trabajo como compras públicas, acceso a mercado de bienes, medidas sanitarias y fitosanitarias, servicio e inversiones.