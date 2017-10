Maduro abogó por nuevos mecanismos de gobierno del mercado petrolero

EFE

Moscú.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso hoy la creación de nuevos mecanismos de gobierno del mercado energético y para la formación de los precios del petróleo, que impidan la especulación y sacudidas en el mercado mundial.



"Se necesita un nuevo mecanismo para la formación de precios, que rompa con la especulación de los mercados de futuro", señaló Maduro, al intervenir este miércoles en Moscú, en la Semana de la Energía rusa, un foro internacional.



"Venezuela parte de la necesidad de construir una nueva formula" a partir del acuerdo alcanzado en noviembre de 2016 por los países de la Opep, y no Opep, para reducir la producción mundial de crudo y estabilizar los precios.



Afirmó que "ese acuerdo fue un primer paso que se dio en medio de una contingencia y de la caída más abrupta y extensa (de los precios) en la historia del petróleo", un acuerdo que -dijo- ha permitido "una recuperación aún muy moderada".



El presidente venezolano calificó de "histórico" ese acuerdo que conllevó, además, la creación de un comité de monitoreo integrado por 24 países Opep, y no Opep, entre ellos Venezuela y Rusia.



"Hay que consolidarlo, es un mecanismo que no ha existido jamás en la historia petrolera de la humanidad", subrayó.



En su opinión, esto "abre las puertas en el futuro inmediato a que se establezcan nuevos mecanismos de gobierno en el mercado de la energía que garanticen precios justos.



Maduro consideró que mantener este acuerdo exige "un altísimo nivel de disciplina" y dijo que Venezuela mantiene "una coordinación casi diaria con los gobiernos de países como Rusia, Arabia Saudí, Irán, y Argelia para lograr ese nuevo mecanismo".



Señaló que Venezuela "ya ha empezado a aplicar la comercialización a través de una canasta de monedas", a raíz de las sanciones de Estados Unidos.



El acuerdo alcanzado en noviembre de 2016 entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y 11 productores independientes, entre ellos Rusia, contempló reducir la producción total en 1,8 millones de barriles diarios, y ha sido prorrogado hasta marzo de 2018.



Maduro aseguró que gracias a este acuerdo "esperamos resultados positivos en los próximos meses" que permitan a los países productores y exportadores recuperar sus inversiones, "algo que no es posible con precios de 20 o 30 dólares el barril".

Denuncia



En su intervención, el mandatario venezolano reiteró que en los últimos tres años Venezuela es objeto de una "persecución financiera", que ha coincidido con la pérdida de ingresos por la caída de los precio del petróleo desde los 100 dólares anteriores.



"Además, hemos tenido que cumplir nuestros compromisos financieros internacionales por valor de más de 60.000 millones de dólares y pese a ello hemos cumplido de forma impecable".



Denunció igualmente que, a pesar de ser Venezuela "un país solvente y buen pagador, la banca de Occidente se ha negado a refinanciar o prestar un sólo dólar al país".



Frente a ello, destacó las buenas relaciones de Caracas con países como China o Rusia "y con las principales empresas petroleras y gasísticas de Rusia".



"Hay otro mundo, más allá de Estados Unidos y de los bancos de Occidente", subrayó, y consideró poco probable que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, llegue a prohibir la importación de petróleo venezolano.



"Si se llega a tomar una decisión así, impulsiva, abrupta, el principal perjudicado será el consumidor estadounidense, y las empresas de ese país que son nuestras socias desde hace 50 años", añadió.



No obstante, dijo que Venezuela "tiene plan A, B, C y planes alternativos. Empresas de todo el mundo están interesadas en el petróleo venezolano".