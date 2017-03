Almagro dice que la represión es la única gestión de Gobierno en Venezuela

EFE

Montevideo.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo hoy que la "represión es la única gestión efectiva de Gobierno que hoy se ve en Venezuela" y que en ese país "no hay celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal".



"El elemento de represión es la única gestión efectiva de Gobierno que hoy se ve en Venezuela, si manejaran la economía como manejan la represión todo el país sería madurista" (en relación al presidente venezolano, Nicolás Maduro), declaró Almagro en una entrevista en el programa de radio uruguayo En Perspectiva.



El excanciller uruguayo, que lidera la OEA desde mayo de 2015, comentó que en Venezuela no sólo hay presos políticos, sino también periodistas, estudiantes y trabajadores y que es un país "hundido en la represión" donde "no hay celebración de elecciones periódicas, libres, justas, y basadas en el sufragio universal".



Almagro reafirmó que en Venezuela se vive una dictadura y justificó la presentación la semana pasada de un nuevo informe que pedía la suspensión del Estado caribeño de la OEA en la constatación del fracaso de las mesas de diálogo para resolver la crisis política, económica y social del país.



"Antes todos esos fracasos y retrocesos del orden constitucional en Venezuela decidimos dar los pasos siguientes para una actualización del informe (del presentado en mayo de 2016) con recomendaciones que refieren elecciones generales, liberación de presos políticos y retorno al orden constitucional del país", expresó Almagro.



El secretario general de la OEA pidió la semana pasada la suspensión de Venezuela de la organización si no celebra elecciones generales en 30 días, una medida de sanción para la que necesita el apoyo de dos tercios (24) de los 34 Estados miembros.



"Si Venezuela, a pesar de eso, decide reirse de la comunidad internacional y seguir con su patrón habitual de comportamiento con represión y pobreza y miseria para la gente creo que otras medidas como las previstas en el articulo 21 deben ser tomadas", dijo hoy Almagro.



El artículo 21 de la Carta Diplomática de la OEA indica que si la Asamblea, el máximo órgano del organismo, con los cancilleres de los 34 países constata que se ha producido "la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas", puede suspender a ese Estado de su participación en la institución.