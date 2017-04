Almagro reiteró llamado de elecciones en Venezuela,

Redacción

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, envió ayer un comunicado en el que reafirma su apoyo al pueblo venezolano y en el que expone los motivos para que se realicen elecciones en el país sudamericano.

“Cuando está el pueblo de un lado y las armas del otro, no hay democracia, no hay revolución, no hay justicia, es simplemente la represión de una dictadura que no acepta los designios de la gente”, precisó el uruguayo en el texto.

Rechazó una vez más la inhabilitación del gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, así como el ataque que sufrió el sábado su comando de campaña, tras la concentración que pretendía llegar a la sede de la Defensoría del Pueblo.

“Hace apenas unas horas condenábamos la inhabilitación del gobernador Henrique Capriles recordando que sólo el pueblo a través de las urnas es quien inhabilita a sus dirigentes... Este sábado, miles y miles de venezolanos salieron a manifestarse frente al autoritarismo en Venezuela y la represión se hizo una vez más presente, se incendió el local de Henrique Capriles, y los soldados del régimen tuvieron que obedecer las órdenes dictatoriales y represivas para enfrentar a sus hermanos venezolanos en la calle una vez más”.

Precisó que no existen excusas para ir contra los ciudadanos. “Aquí no hay invasión, no hay bombardeo, es un pueblo decidido a dejar el pellejo en la calle ante una tiranía que le niega sus libertades fundamentales... No puedo evitar admirar el coraje del pueblo”.



Lo que reclama

En los más de 4.700 caracteres del comunicado del secretario general de la OEA, la palabra elecciones se leyó en no menos de una docena de frases. “Reclamo al Gobierno de Venezuela la liberación de los presos políticos y rehabilitación de dirigentes como paso inmediato e ineludible hacia elecciones libres”.



También manifestó: “Decimos al régimen que no es en la calle donde deben enfrentarse los venezolanos, es en elecciones. No son las armas las que legitiman un gobierno, son las elecciones. No son los poderes corrompidos por la ausencia del estado de derecho los que deben inhabilitar dirigentes políticos, son las elecciones”.