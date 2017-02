Almagro se defendió de acusación de gobierno cubano relacionada a Trump

"No los he escuchado a ellos (el Gobierno cubano) criticarlo por ejemplo, ni a Venezuela tampoco, si vamos a ser sinceros, la OEA le lleva una ventaja bastante grande en este sentido", afirmó hoy Almagro en una entrevista con Efe en Washington.



El excanciller uruguayo se pronunció así después de que el Gobierno cubano acusara este miércoles a la OEA de mantener un "cómplice silencio" mientras "se expanden en el hemisferio ideas aislacionistas y proteccionistas, el deterioro ambiental, las deportaciones, la discriminación religiosa y racial, la inseguridad y la represión brutal".



"No es cierto", defendió hoy Almagro, que invitó al Gobierno cubano a "revisar un poco los archivos antes de poner cosas como esa".



Almagro sostiene que tanto él como el Consejo Permanente de la OEA sí han hablado sobre el muro que ordenó construir Trump en la frontera con México y sobre las medidas migratorias de la nueva Casa Blanca.



"El muro ya lleva 650 millas, y 28 países de la OEA ya hicieron una declaración contraria a ese muro en 2006, desde entonces ya mostraron su rechazo a un muro entre EEUU y Latinoamérica", indicó Almagro.



"Porque -prosiguió- la inmigración (que cruza esa frontera) no es solo mexicana, sino también centroamericana e incluso de Sudamérica", agregó.