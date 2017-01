Bolivia: Trump certifica muerte de globalización neoliberal

10:43 AM El vicepresidente Álvaro García Libera dijo que en medio de la incertidumbre y la confusión "hay que luchar por nuevas esperanzas" y por nuevos proyectos de sociedad

EFE

La Paz.- El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Libera, afirmó hoy que "la globalización neoliberal como proyecto político acaba de morir de muerte súbita" y el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha certificado "la autopsia de este cadáver insepulto".



García Linera hizo un discurso en ese sentido para inaugurar la sesión de la Asamblea Legislativa que recuerda hoy los once años del Gobierno de Evo Morales, que llegó al poder el 22 de enero de 2006.



"El presidente de la nación más poderosa y más rica del mundo ha anunciado su guerra a muerte a los tratados de libre comercio, ha anunciado su voluntad de construir gigantescas murallas feudales para encerrar a su país del resto del mundo", sostuvo García Linera.



Agregó que Trump también considera que la economía proteccionista, que fue de "demonizada" en su momento por Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el Banco Mundial, "es ahora la única vía que ha de llevar a la prosperidad y a la fortaleza de su nación".



"En otras palabras, el presidente Trump ha firmado el acta de defunción del proyecto político de la globalización neoliberal", agregó el vicepresidente, que es un escritor e intelectual marxista que se ha definido siempre como un comunista.



"No es que la globalización económica ha de desaparecer" sino que continuará en las siguientes décadas, pero "lo que sí ha muerto, lo que sí ya es un cadáver insepulto es la globalización neoliberal como proyecto político cultural ideológico", enfatizó.



A juicio del vicepresidente boliviano, la "ilusión de bienestar" alrededor de ese proceso globalizador "se ha derrumbado y ha dejado a sus defensores sin proyecto político, sin discurso, sin propuesta para convocar a la sociedad".



García Linera también defendió que, en medio de ese proceso de "decadencia", en América Latina surgieron proyectos alternativos al neoliberalismo, como el boliviano, que "ha logrado sacar al 20 % de la población de la extrema pobreza y ha creado en 11 años cuatro veces más riqueza colectiva que en los 180 años previos".



Dirigiéndose a la derecha boliviana, también dijo que ese sector político se ha quedado sin proyecto y sin sustento internacional porque la "globalización neoliberal ha fallecido y no tiene nada que ofrecer a Bolivia".



Finalmente, reivindicó que en medio de la incertidumbre y la confusión "hay que luchar por nuevas esperanzas" y por nuevos proyectos de sociedad "como el que se construye en Bolivia".



Dijo que uno de esos destinos posibles "es el socialismo comunitario", el "comunismo", que es la sociedad "de riqueza común, de la responsabilidad común, de la producción y la felicidad común".