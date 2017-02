Canciller español: En diálogo venezolano hay aún oportunidades y puede haber resultados

07:34 AM El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha pedido al ministro Alfonso Dastis que acompañe y apoye a Zapatero y que le ayude en todo lo que le pida

Ginebra.- El ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, dijo hoy a Efe que "conserva la esperanza" de que en el diálogo entre el Gobierno y la oposición en Venezuela pueda haber aún oportunidades y resultados en un plazo relativamente corto.



"Es una crisis que no se puede prolongar de manera indefinida y yo conservo la esperanza", señaló Dastis en unas declaraciones al margen de la 34 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde intervino hoy en el segmento de alto nivel.



"No podemos dar lugar a un diálogo indefinido, pero yo creo que todavía hay oportunidades y nosotros vamos a apoyar este diálogo con la esperanza de que va a obtener resultados en un plazo relativamente breve", sostuvo.



España por eso "alienta y acompaña" no sólo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que intenta reactivar el proceso en Venezuela -que se encuentra en fase de revisión desde diciembre pasado-, sino a las partes en el diálogo, "para que realmente tomen conciencia de que es la mejor salida a esta crisis", dijo Dastis.



El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha pedido a Dastis que acompañe y apoye a Zapatero y que le ayude en todo lo que le pida, según explicó el ministro recientemente.