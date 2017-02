Canciller palestino dice construirán un Estado "muy ejemplar" para el mundo

"Cada vez que vayamos a cualquier parte del mundo, siempre el palestino nace y sale, hace diferencia, y si seguimos así no hay lugar a duda de que el estado de Palestina que vamos a construir va a ser un estado muy ejemplar para todo el mundo", dijo en el marco de un acto de graduación de profesionales palestinos en Caracas.



El canciller entregó títulos universitarios a 14 médicos y cuatro ingenieros palestinos que cursaron sus estudios en la capital venezolana, y agradeció al Gobierno de Nicolás Maduro por la solidaridad que ha mostrado a sus compatriotas al hacerlos sentir "como venezolanos".



"Me siento muy orgulloso y quiero agradecer a todas las autoridades en Venezuela (...) nos han dado esa oportunidad, de tener 14 médicos palestinos que van a dedicarse a desarrollar su propia patria (...) cuatro ingenieros que van también a volver a Palestina para trabajar por el desarrollo de su patria", dijo.



Los 14 médicos integrales comunitarios estudiaron en la Escuela Latinoaméricana Salvador Allende, mientras que los cuatro ingenieros civiles cursaron sus estudios en la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (Unefa).



"Me lleno de orgullo, de verdad, de ver, (que) no solamente han podido graduarse, pero también con honores, hombre, es algo que nos hace siempre orgullosos como palestinos", agregó.



El diplomático se encuentra de visita en Venezuela desde el pasado miércoles para revisar las relaciones bilaterales entre ambas naciones.



Un día después de su llegada, la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) convocará una reunión de cancilleres para coordinar nuevas acciones a favor de Palestina, "una de las causas más sensibles que existe hoy en la comunidad internacional".



Asimismo, la canciller reiteró la solidaridad del Gobierno venezolano -que ejerce la presidencia del Mnoal- con el Estado de Palestina y su población, y aseguró que esa nación "cuenta con el respaldo mayoritario de la comunidad internacional".