Cancilleres Mercosur tomarán en Brasil decisión "definitiva" sobre Venezuela

EFE

Asunción.- Los cancilleres del Mercosur se reunirán este sábado en Brasil para tomar una decisión "definitiva" sobre Venezuela con base en el Protocolo de Ushuaia, que incluye la cláusula democrática, que puede implicar la suspensión política de un país miembro del bloque, dijo hoy el canciller paraguayo, Eladio Loizaga.



El canciller indicó que la reunión convocada por Brasil, que ostenta la presidencia temporal del bloque, se celebrará "casi seguro" el sábado y queda pendiente decidir si será en Sao Paulo o en Brasilia, de acuerdo con la conectividad.



Añadió que en ese encuentro se "tomará una decisión en base a lo que establece el Protocolo de Ushuaia en cuestiones sobre democracia, teniendo en cuenta que definitivamente en Venezuela hay una ruptura del orden democrático".



"Será algo definitivo. Se tiene que tomar sí o sí una decisión. No hay vuelta que dar. No hay marcha atrás", dijo el canciller a Radio Nacional.



Añadió que una suspensión política sería una "aplicación política muy fuerte" y recordó que Venezuela ya fue suspendida administrativamente del Mercosur en diciembre de 2016.



Loizaga agregó que la situación en Venezuela confirma que "no existe el estado de derecho" y dijo que se ha agravado tras el traslado a una cárcel militar de los líderes opositores Antonio Ledezma y Leopoldo López, quienes permanecían en arresto domiciliario.



"Se demuestra una vez más que el Gobierno no tiene ninguna actitud que pueda construir a un diálogo para encontrar una salida que beneficie a todo el pueblo venezolano, traiga paz, concordia", dijo Loizaga.



El 21 de julio, el Mercosur envió a Venezuela una nota para pedirle abrir un diálogo en virtud del Protocolo de Ushuaia, cuya cláusula democrática obliga a que los países miembros hagan un proceso de consulta con el país donde se ha roto el orden institucional antes de adoptar cualquier otra medida.