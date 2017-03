Colombia insta a Venezuela a diálogo interno y no apoya propuesta de Almagro

EFE

San José.- La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, instó hoy al Gobierno y la oposición de Venezuela a establecer un diálogo urgente para salir de la crisis y aseguró que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se excedió al proponer la activación de la Carta Democrática.



"Hemos dicho hoy en la OEA que creemos que la solución es entre los venezolanos, que el diálogo es urgente entre los venezolanos, un diálogo comprometido en que no se paren de la mesa, en que insistan en buscar una solución a largo plazo como país", declaró Holguín en una entrevista con Efe en el marco de la Cumbre del Mecanismo de Diálogo de Tuxtla, que se lleva a cabo en Costa Rica.



Para la canciller colombiana, la solución en Venezuela pasa porque "haya un cronograma electoral para gobernadores, alcaldes y presidencial para el año entrante, que la Asamblea (Parlamento) retome sus poderes, que saquen a los presos políticos".



"Ese es el camino que Venezuela tiene para resolver sus problemas. Creemos que debe ser a través del diálogo, no creemos en la expulsión de la OEA ni en lo de la (activación de la) Carta Democrática", expresó Holguín.



Para la diplomática, los países de la OEA lo que deben hacer es cooperar con Venezuela para que encuentre una forma de establecer un diálogo interno, inclusive con algún tipo de acompañamiento, y afirmó que el papel de Almagro en esta situación es "ninguno".



"El papel de la OEA y su secretario general es ninguno, no tiene papel el secretario Almagro, para nada puede jugar un papel. Se la jugó de más con eso de la expulsión y la Carta Democrática", aseveró Holguín.



"Acá lo que se necesita es un grupo de países que ayuden a sentar a la oposición y al Gobierno para que tomen decisiones ya. Las decisiones políticas son las que van a sacar a Venezuela de la crisis", expresó.



Holguín puso como ejemplo el proceso de paz en Colombia tras 50 años de conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



"Nos sentamos a dialogar después de 50 años de guerra con un grupo como las FARC que lo único que hizo fue hacer sufrir, matar, extorsionar a miles de colombianos, y lo logramos sacar al otro lado. La implementación no es fácil y estamos seguros de que lo vamos a lograr", dijo.



"Uno se tiene que sentar a dialogar así sea con el peor enemigo, porque es eso, o situaciones más complejas que el día de mañana generaciones futuras se lo van a reclamar", declaró.



Un grupo de 20 países acordó hoy en Washington una declaración conjunta en la que emplazan a la Organización de Estados Americanos (OEA) a concretar una hoja de ruta "en el menor plazo posible" para "apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto al Estado de Derecho" en Venezuela.



Este texto es el cimiento para una resolución que se preparará en "los próximos días" y fijará "el mecanismo" con el que el organismo hemisférico dará seguimiento a la situación en Venezuela, según explicó a los periodistas el embajador mexicano Luis Alfonso de Alba, al término de la reunión.



Sobre la relación bilateral entre Colombia y Venezuela, Holguín comentó que es "es extremadamente importante" por sus lazos históricos y reconoció que "la situación que vive Venezuela en materia política, económica y social ha llevado a muchas tensiones".



La ministra dijo que "pasan muchas cosas en la frontera" desde el contrabando hasta la presencia de grupos armados, ante lo que ambos países deben trabajar en conjunto.



Holguín recordó que años atrás muchos colombianos cruzaron hacia Venezuela huyendo de la guerra y que ese país los acogió, como lo está haciendo Colombia ahora con los venezolanos que han ingresado a su territorio en los últimos meses.



"Ellos (los venezolanos) nos han ayudado a buscar la paz. Ahora que estamos teniendo un camino de dejar la violencia en el pasado no queremos mayores tensiones con Venezuela. Ojalá que puedan sentarse a dialogar con algún facilitador", apuntó.