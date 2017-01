Congreso cifra coste del muro con México entre 12.000 y 15.000 millones

McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, apuntó que el coste previsto sería "de entre 12.000 y 15.000 millones de dólares", en una rueda de prensa al inicio del retiro de los republicanos en Filadelfia para delinear sus prioridades, al que tiene previsto acudir el presidente Trump.



"Sentimos que tenemos una obligación de cumplir con los compromisos hechos durante la campaña electoral", dijo Ryan, presidente de la Cámara de Representantes.



Ryan evitó comentar si este gasto contribuirá a aumentar el déficit fiscal de EE.UU., algo contra lo que se ha mostrado radicalmente opuesto durante los últimos años, y buscará compensarlo con recortes presupuestarios.



Trump dijo en febrero de 2016, en plena campaña electoral, que calculaba que construir el muro costaría alrededor 8.000 millones de dólares.



Ambas cifras son, no obstante, inferiores a los cálculos independientes como el del grupo Bernstein de Investigación, que situaron la factura total entre los 15.000 y los 25.000 millones.



El Congreso no solo tendrá que destinar una nueva partida de gasto adicional para financiar la construcción del muro en los casi 2.000 kilómetros que aún restan por vallar, también deberá autorizar los trabajos para llevar a cabo esta labor.



El presidente Trump firmó este miércoles la orden ejecutiva para iniciar la construcción de la gran barrera física con el vecino del sur y aseguró que México reembolsaría el coste.



Sin embargo, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, rechazó que su país vaya a asumir la factura.



Las tensiones bilaterales crecieron hoy con un tuit de Trump en el que amenazó con cancelar la reunión con Peña Nieto, fijada para el próximo martes 31 de enero, si ese país no está dispuesto a pagar por el "tan necesario" muro que quiere construir en la frontera.



"Si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la inminente reunión (con Peña Nieto)", señaló Trump en su cuenta personal de Twitter.