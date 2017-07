Costa Rica reprocha a Venezuela por declarar no gratos a expresidentes

EFE

San José.- El Gobierno de Costa Rica reprochó hoy la declaración de persona non grata efectuada por el Gobierno de Venezuela a cinco expresidentes latinoamericanos, entre ellos dos costarricenses, que acudieron a observar el plebiscito contra la realización de una Asamblea Nacional Constituyente.



"Es reprochable la decisión del Gobierno de Venezuela de haber declarado non grata a cinco expresidentes latinoamericanos, cinco demócratas, que incluyen a dos costarricenses: Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez", dijo el canciller de Costa Rica, Manuel González, en una declaración enviada a los medios de comunicación.



El ministro destacó que los expresidentes "al igual que miles de personas a lo interno de Venezuela y en el exterior, han manifestado su profunda preocupación por la gravísima crisis que atraviesa el pueblo venezolano".



El canciller de Venezuela, Samuel Moncada, declaró el lunes como non gratos a los expresidentes Rodríguez y Chinchilla (de Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Andrés Pastrana (Colombia), y antes de ellos a Vicente Fox (México).



Los expresidentes que acompañaron la consulta popular de la oposición venezolana en contra del cambio de Constitución pidieron el lunes al presidente Nicolás Maduro que "atienda la voluntad mayoritaria" y suspenda el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente prevista para el 30 de julio.



El canciller de Costa Rica dijo hoy que la reacción del Gobierno de Venezuela ante la presencia de los exmandatarios "no es de extrañar", pues es propia de "un gobierno que tiene un desprecio por aquellas personas que piensan diferente, que abogan por una solución pacífica, por el retorno a la democracia y el retorno a la separación de poderes".



"Esta es la manera con que los regímenes que oprimen a su población normalmente reaccionan cuando personas que no piensan como ellos expresan sus opiniones", concluyó.



La oposición venezolana realizó este domingo una consulta popular, que incluyó votaciones en el exterior, en la que participó un total de 7,5 millones venezolanos de los que 7,4 millones rechazaron la Constituyente.