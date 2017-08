EE UU evita llamar "ilegítima" la elección de la Constituyente en Venezuela

EFE

Washington.- Un alto funcionario estadounidense evitó hoy calificar de "ilegítima" la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela, aunque dijo que Estados Unidos (EE UU) no reconocerá a esa entidad y que el único órgano legislativo que considera "legítimo" es el Parlamento de mayoría opositora.



El secretario adjunto de Estado de EE UU para Latinoamérica y el Caribe, Francisco Palmieri, se pronunció así en una audiencia en la que el senador republicano Marco Rubio le presionó para que aclarara si Washington considera ilegítima la elección que tuvo lugar el domingo.



"La elección del domingo fue un defectuoso intento de socavar las instituciones en Venezuela" y "no siguió los preceptos constitucionales" debidos, afirmó Palmieri durante una audiencia sobre Colombia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.



"No reconoceremos a la Asamblea Nacional Constituyente y su reivindicación de los poderes de la debidamente elegida Asamblea Nacional (AN, Parlamento)", continuó el funcionario.



"Los únicos representantes legítimos y democráticamente elegidos del pueblo venezolano son los de la Asamblea Nacional" y no los de la Constituyente, agregó Palmieri, y prometió que Estados Unidos "apoyará los esfuerzos" del Legislativo actual "para promover una solución pacífica y duradera a la crisis en Venezuela".



Palmieri agregó que EE UU responderá a la instauración de la ANC con "acciones prontas y rotundas" de la Administración de Donald Trump, que este lunes ya impuso sanciones al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y le calificó de "dictador".



Esa respuesta no satisfizo a Rubio, que presionó sin éxito a Palmieri para que calificara de ilegítimos tanto la elección de la Constituyente como al propio Gobierno de Maduro.

Diferencias

Rubio citó una entrevista que concedió a EFE este martes el subsecretario adjunto de Estado de EE UU para Suramérica, Michael Fitzpatrick, quien aseguró que Washington sigue considerando legítimo al Gobierno de Maduro y no se plantea reconocer a la Asamblea Nacional como ente de Gobierno alternativo.



"Queremos dialogar con el Gobierno del presidente Maduro (...). No reconocemos necesariamente Gobiernos paralelos o aparte. Respetamos el Gobierno oficial de Venezuela y del presidente Maduro en este momento", afirmó Fitzpatrick.



El senador Rubio consideró que no puede "argumentarse que Maduro es (un líder) legítimo" cuando ha impulsado algo como la Constituyente, que va a "reemplazar" al Parlamento actual con una nueva Cámara progubernamental.



"No sé cómo vamos a poder seguir argumentando que reconocemos la legitimidad del Gobierno de Maduro" cuando se instaure la Constituyente, algo que Estados Unidos "no reconoce", indicó Rubio.



El senador demócrata Bob Menéndez, que como Rubio es de origen cubano y comparte su línea dura contra Maduro, coincidió en que la elección de la Constituyente "no solo fue un proceso defectuoso" como dijo Palmieri, sino que fue "ilegítima", como también lo es, a su juicio, la "dictadura" del presidente venezolano.