EEUU dijo que sucesor de Maduro tendrá la última palabra sobre salida de OEA

"La declaración que hizo ayer la ministra de Exteriores no tiene un efecto real inmediato ni práctico, porque retirarse de la Organización de Estados Americanos (OEA) puede llevar hasta dos años", dijo a los periodistas un portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Mark Toner.



"Eso se extendería hasta después del final del mandato del presidente Maduro, y la decisión solo podría convertirse en definitiva si lo decide su sucesor", agregó Toner, en referencia a las elecciones presidenciales previstas en Venezuela para 2018.



Mientras tanto, continuó el portavoz, Venezuela "seguirá siendo un miembro completo de la OEA" y debería cumplir con los "estándares" contemplados en la carta fundacional de la institución, incluido "el respeto por las normas y prácticas democráticas".



"Nos preocupa (el anuncio de retirada) porque creemos que la OEA puede tener una influencia constructiva en Venezuela, en Maduro, en el Gobierno venezolano, en el sentido de urgirles a respetar su propia Constitución y a cumplir sus compromisos democráticos con todo su pueblo", indicó Toner.



"Esto no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana, así que todavía creemos que se puede influir sobre esa decisión" de retirarse de la OEA, añadió.



Preguntado por si Estados Unidos quiere que Venezuela permanezca en la organización hemisférica, Toner respondió que "solo" si cumple con los "estándares" que contempla la institución, reflejados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.



Si no lo hacen, "será un problema", puntualizó el portavoz.



Poco antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se había referido a las tensiones con Venezuela desde el Despacho Oval, donde se reunió con el presidente argentino, Mauricio Macri.



"Venezuela es un desastre", aseguró Trump.



"Estoy muy triste por Venezuela, estoy muy triste de ver lo que ha ocurrido en Venezuela. La de Venezuela es una situación muy triste", agregó el mandatario, sin entrar en detalles sobre la decisión de salir de la OEA.



El anuncio de la canciller venezolana sobre la retirada de la OEA se produjo después de que la organización convocase una reunión de cancilleres sin el aval de Venezuela para abordar la crisis en la nación petrolera, con 19 votos a favor, 10 en contra, 4 abstenciones y una ausencia.