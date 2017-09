Experto de la ONU visitará en noviembre Venezuela para escuchar "a ambas partes"

Será el primer relator especial de la ONU en viajar a Venezuela, que ha rechazado solicitudes de expertos independientes para visitar el país durante años, recordó De Zayas en un encuentro con los medios.



"Soy el primero en ir allí en noviembre y voy a escuchar a todas las partes y hablar con todo el mundo", señaló.



Su objetivo es hacerse "su propia visión de la situación" en Venezuela.



De Zayas dijo que pidió al Gobierno venezolano poder visitar el país porque ha recibido mucha información de ambas partes y que ve "tantas evidencias opuestas que quiero ver por mí mismo lo que ocurre" sobre el terreno.



"Yo quiero hacer lo mejor posible para ser justo, equilibrado" en el conflicto que enfrenta a la oposición y el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, dijo De Zayas cuando fue preguntado si ha sido invitado porque no ha publicado ningún comunicado recientemente sobre la crisis venezolana.



La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) no tiene acceso a Venezuela desde al menos 2014, pese a haberlo pedido en varias ocasiones.



El pasado día 11, en el marco de su intervención en la trigésima sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, adelantó que Caracas formuló una invitación a tres relatores especiales para visitar Venezuela en los próximos meses, aunque entonces no dijo cuáles.



Ese anuncio se produjo después de que acusara a la ACNUDH de agredir y querer desestabilizar a Venezuela al mentir sobre la represión de las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar entre abril y julio, que según el alto comisionado, Zeid Ra'ad al Hussein, "puede constituir crímenes contra la humanidad".



En agosto su oficina presentó un informe en el que detalló el presunto uso de fuerza excesiva y letal, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos e incluso torturas en el marco de las manifestaciones, violaciones de derechos supuestamente cometidas sobre todo por parte de las fuerzas de seguridad.



También denunció detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales, allanamientos ilegales y violentos de viviendas particulares, juicios militares contra civiles, ataques contra periodistas y restricciones a los opositores.