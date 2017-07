Gobernador de Florida quiere vetar negocios con firmas que apoyen a Maduro

Scott dijo hoy en Naples (costa oeste de Florida, EEUU) que hará una propuesta formal en ese sentido en la reunión de su gabinete prevista para el 16 de agosto.



"Presentaré una propuesta para prohibir que el estado de Florida haga negocios con toda organización que apoye a la dictadura opresora de Maduro", señaló el gobernador, del Partido Republicano.



Según Scott, "los floridanos están con el pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad y el estado no debe proporcionar apoyo alguno a Maduro y sus compinches".



En el Día de la Independencia de Venezuela, que se cumple hoy, somos "solidarios con la oposición al brutal régimen de Maduro, cuyos crímenes en contra de su propio pueblo continúan produciéndose a diario", indicó.



Scott mencionó en sus declaraciones que hoy mismo partidarios de Maduro irrumpieron violentamente en una reunión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que está controlada por la oposición. "Florida no va a tolerar esa conducta inaceptable", subrayó.



Precisamente hoy el senador estatal José Javier Rodríguez solicitó mediante cartas a la Junta Administrativa del Estado (SBA, por su sigla en inglés) y al Oficial Principal de Finanzas Jeff Atwater (CFO, por su sigla en inglés) información sobre negocios entre el estado de Florida y la compañía financiera Goldman Sachs.



La carta fue enviada luego de la reciente información sobre un polémico acuerdo de compra de bonos de la compañía PDVSA por 2.800 millones de dólares entre Goldman Sachs y el Gobierno venezolano.



En una de las cartas Rodríguez pide que se identifique los acuerdos en curso y pendientes de ejecución sobre transacciones financieras entre Florida y Goldman Sachs.



"Esto, creo, podría incluir potencialmente el manejo de fondos del Sistema de Retiro (laboral) de Florida (tanto pensiones como programas de inversión), Florida Prime (servicio de inversión para fondos públicos), el Fondo para Catástrofes por Huracanes y otros".



Se calcula que en 2016 unos 200.000 venezolanos dejaron su país, el doble que la tasa anual entre 1999 y comienzos de 2015, de acuerdo con datos del Instituto de Política Migratoria.



Los venezolanos son actualmente el grupo número uno de solicitantes de asilo en EE.UU., con un aumento de casi el 170 % en las solicitudes presentadas en el año fiscal 2016 respecto al año anterior.



El sur de Florida es uno de los lugares de EE.UU. con una mayor presencia de venezolanos que escapan de la crisis política, económica y social de su país.