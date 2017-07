Keiko Fujimori expresó respeto a su padre, pero apoya sanción a su hermano

Lima.- La lideresa del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reiteró hoy el cariño y respeto a su padre, el sentenciado expresidente Alberto Fujimori, aunque aseguró que las normas están para cumplirse, respecto a la sanción impuesta a su hermano y legislador Kenji Fujimori.



La excandidata presidencial escribió a su padre, en su cuenta en Twitter, "Te quiero mucho, te respeto y seguiré luchando por tu libertad, porque sé que eres inocente".



A su bancada, de amplia mayoría en el Congreso, le dijo que "Las normas están para cumplirse. Con unidad, disciplina y lealtad seguiremos haciendo patria".



Asimismo, a los líderes de su partido, Fujimori les pidió seguir "trabajando con convicción por la institucionalidad de un partido que perdure en el tiempo, más allá de los apellidos".



El mensaje fue enviado después de que el expresidente Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, señaló por esta misma red social que no sabía la razón por la que su hijo Kenji Fujimori había sido sancionado a 60 días de suspensión como miembro de su bancada.



"Hasta ahora me sigo preguntando por qué han sancionado a Kenji. ¿Porque ha estado construyendo puentes con el gobierno pensando en el Perú? ¿Porque ha estado luchando como buen hijo por la libertad de su padre? ¿Porque le tendió la mano a un expresidente en un momento difícil en sus necesidades básicas?", escribió el exmandatario en Twitter.



Además, el exgobernante se preguntó si las acciones de su hijo menor constituyen "ser infraterno y desleal" y remarcó que Kenji "ha actuado honestamente con su conciencia".



Tras los mensajes de Alberto Fujimori, uno de los miembros de la bancada de Fuerza Popular, el legislador Rolando Reátegui, le pidió "que se tranquilice, que tome agüita de azahar (un calmante)", en otro mensaje por esa red.



El pasado martes, el partido fujimorista argumentó que la sanción impuesta sobre Kenji Fujimori era la consecuencia de que sus recientes mensajes en Twitter habían generado "un grave daño a la imagen" de su bancada, al "vulnerar la unidad, fraternidad, principios y valores del grupo".



Según precisa el comunicado de Fuerza Popular, la sanción de 60 días que pesa sobre el congresista Kenji Fujimori, no suspende sus funciones como congresista, sino solo "determinados derechos dentro de la bancada como participar con voto en las reuniones internas, entre otras", precisó el documento.