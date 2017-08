Líder opositor ruso denuncia que el Kremlin financia al régimen de Maduro

Moscú.- El líder opositor ruso Alexéi Navalni denunció hoy que el Kremlin financia al régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y que no tiene intención de recuperar los 8.800 millones de dólares concedidos en créditos a Caracas.



"Digan lo que digan, todo el mundo entiende que se trata de inyecciones a fondo perdido en el régimen de Maduro", escribió Navalni en su blog.



Sobre los 2.800 millones de dólares que otorgó Rusia a Venezuela en 2011 -que según la última reestructuración aprobada por el Gobierno ruso el año pasado no se empezará a devolver hasta 2019- Navalni afirmó que es un "hecho clínico" que la Hacienda rusa no recuperará ese dinero.



"La Audiencia de Cuentas ha dicho oficialmente que ese crédito ya nos ha dado pérdidas por 54.000 millones de rublos (905 millones de dólares)", concluyó el líder opositor, que ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones presidenciales del próximo año pese a que las autoridades se lo prohíben por sus antecedentes penales.



Además, la semana pasada, el gigante petrolero estatal ruso Rosneft transfirió a Venezuela 6.000 millones de dólares en concepto de adelantos por suministros de petróleo venezolano a esa compañía de aquí hasta 2019.



El presidente de Rosneft, Ígor Sechin -uno de los dirigentes empresariales más próximos al presidente ruso, Vladímir Putin-, aseguró que Venezuela tiene las mayores reservas de hidrocarburos del mundo.



"Como siempre he dicho, nunca nos iremos de allí (Venezuela) y nadie nos podrá echar", dijo Sechin días antes de adelantar el dinero a Caracas.



La ayuda rusa a Venezuela, que sufre una dura crisis política y social, no se limita a créditos y adelantos de efectivos.



Las autoridades rusas anunciaron hoy mismo el envío del primer cargamento de 30.500 toneladas de trigo a Venezuela desde el puerto de Novorossiysk, en el sur de Rusia.



Es la primera vez que Rusia exporta trigo al país latinoamericano, que tradicionalmente compra ese cultivo a EEUU y Canadá.