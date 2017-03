Lilian Tintori denunció que la democracia en Venezuela "está eliminada" por Maduro

"Hoy es eliminado el voto de 14 millones de venezolanos", aseguró Tintori en una rueda de prensa concedida en la capital argentina, en la que reiteró que Venezuela "vive en una dictadura" y pidió al resto de países de la Organización de Estados Americanos (OEA) "que activen la carta democrática".



Este miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano publicó una sentencia en la que decidió asumir las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) mientras se mantenga lo que considera el "desacato" de este.



Poco antes de la conferencia de prensa, Tintori se reunió con el presidente argentino, Mauricio Macri, quien según ella le preguntó por su marido y "alzó la voz por Venezuela".



La activista denunció en su comparecencia lo que ella consideró un "golpe" al "poder legislativo creado por y para el pueblo".



No obstante, Tintori se unió a la oposición parlamentaria y llamó a los venezolanos a marchar pacíficamente en las calles el próximo sábado, una movilización que, a su juicio, tiene que servir para forzar la convocatoria de elecciones presidenciales "cuanto antes".



"Los venezolanos retomaremos las calles en paz por un cambio de sistema, de Gobierno, con el voto en elecciones presidenciales que se convoquen este año", insistió, al tiempo que recordó las palabras de su marido encarcelado: "calle y voto, voto y calle".



Además, pidió "acciones" concretas a los países de la OEA y en concreto a Argentina, que "tiene la responsabilidad de no dudar y de ser el país que impulse esta iniciativa", dijo en referencia a la petición de la carta democrática al Gobierno del país caribeño.