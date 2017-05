Macron inicia su mandato con el objetivo de relanzar el proyecto europeo

París.- El nuevo presidente francés, Emmanuel Macron, destacó hoy en su toma de posesión que relanzar el proyecto europeo será uno de los principales objetivos de su mandato, porque a su juicio esa es la base para que Francia pueda mantenerse como potencia mundial y proyectarse en el mundo.



En su discurso tras asumir el cargo de manos de su predecesor, François Hollande, Macron aseguró que Europa "será refundada y relanzada" porque "protege y permite proyectar en el mundo" los valores de Francia.



Insistió en que será necesaria "una Europa más eficaz, más democrática, más política, porque es un instrumento de la potencia y la soberanía" de su país, y dijo que trabajará para conseguirlo.



Consideró que su victoria el pasado día 7 frente a Marine Le Pen fue una muestra de que los franceses habían optado por "la esperanza y el poder de conquista", e hizo continuas alusiones indirectas a que lo que representaba la líder ultraderechista era el repliegue del país y la renuncia a su dimensión internacional.



Por eso su mensaje fue que "el mundo y Europa necesitan más que nunca a Francia, una Francia fuerte que lleve alta la voz de la libertad y de la solidaridad, de una Francia que sepa inventar el futuro".



Tras señalar que en la actualidad "todo el mundo es interdependiente, vecino", avanzó que en política internacional "Francia velará por estar siempre del lado de la libertad, de los derechos humanos" para "construir la paz de forma duradera".



Macron dijo ser consciente de la responsabilidad que le ha confiado el pueblo francés y explicó que lo que se haga no solo tendrá consecuencias sobre la generación actual sino también sobre las venideras, y por eso consideró que "hay que construir el mundo que la juventud merece".



Partiendo de la constatación de que "desde hace décadas" Francia duda de sí misma y de sus capacidades, su mandato estará guiado por dos exigencias: devolver a los franceses la confianza en sí mismos -"un trabajo lento, exigente, pero indispensable"- y convencerles de que el país "lleva en su seno todos los recursos para figurar en primera línea de las naciones".



"Francia solo es fuerte si es próspera" y "solo es un modelo para el mundo cuando es ejemplar", afirmó Macron, quien hizo hincapié en que no va a "ceder en nada" de su programa de reformas, empezando por la flexibilización del mercado laboral que quiere adoptar este mismo verano por decreto.



No obstante, junto a sus propuestas liberales, señaló que "se fortalecerá la solidaridad nacional" para proteger a los que "se sienten olvidados" de la globalización.



El discurso de Macron fue el momento con mayor carga política de todo el ceremonial del traspaso de poderes, que comenzó a las 10.00 de la mañana con su llegada al Elíseo donde le estaba esperando Hollande, con el que estuvo reunido una hora para la transmisión de los códigos de las armas nucleares y algunas otras informaciones confidenciales.



Luego vino una secuencia pública con la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta de las presidenciales por el presidente del Consejo Constitucional, Laurent Fabius, la recepción del collar de Gran Maestro de la Orden Nacional de la Legión de Honor y un homenaje a la bandera en el jardín del palacio, con el ruido de fondo de 21 salvas de cañón para marcar el momento.



Macron se desplazó a continuación por la avenida de los Campos Elíseos hasta el Arco de Triunfo, donde rindió honores en el monumento al soldado desconocido, antes de darse un baño de multitudes con el público que había acudido pese a la lluvia intermitente.



Esta tarde, después de un acto cuyo contenido se ha mantenido confidencial, el nuevo jefe del Estado participará en una recepción en el Ayuntamiento de París ofrecida por la alcaldesa, Anne Hidalgo, durante la que ambos tomarán la palabra.